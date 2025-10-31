রংপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অভিযান, ৩ হাসপাতাল-ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা

রংপুর নগরীতে একটি হাসপাতাল, একটি ক্লিনিক ও একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করা হয়েছে। এ সময় ডায়াগনস্টিক সেন্টারটি সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্লিনিকের বড় বড় সাইনবোর্ড ডাক্তারদের নাম লেখা অথচ ডাক্তার ও নার্স নেই; অনুমোদনের থেকে বেশি বেডসংখ্যা, অব্যবস্থাপনায় রোগীর মৃত্যু এবং মানসম্মত অপারেশন থিয়েটার না থাকায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর ধাপ এলাকায় এলিট হাসপাতাল, জয়তুন ক্লিনিক ও রহমানীয়া ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ অভিযান চালানো হয়।
অভিযানের নেতৃত্ব দেন রংপুর বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদফতরের সহকারী পরিচালক ডা. মেশকাতুল আবেদ ও রংপুর জেলা সিভিল সার্জন ডা. শাহিন সুলতানা।
রংপুরের সিভিল সার্জন জানান, রংপুর নগরীর ধাপ এলাকায় অনেকগুলো প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে, যেগুলো খুবই নিম্নমানের। চিকিৎসা দেওয়ার নামে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের দিক চিন্তা করে নিয়মিত এইসব অভিযান চলছে। খুব দ্রুত ডাক্তারদের নিয়ে বিশেষ সভার আয়োজন করা হবে, যাতে ক্লিনিকের অব্যবস্থাপনা থাকলে সেখানে তারা না যান।
অন্যদিকে, রংপুর বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদফতরের সহকারী পরিচালক ডা. মেশকাতুল আবেদ জানান, যে দুটি ক্লিনিক ও একটি ডায়গনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালানো হয়েছে সেখানে প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স নেই। এমনকি অপারেশন থিয়েটারে জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি নেই। এ ছাড়াও আরও অনেক অনিয়ম পাওয়া গেছে। সে কার সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
যেখানেই অনিয়ম সেখানেই অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।