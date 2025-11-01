X
রামেক হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

রাজশাহী প্রতিনিধি
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:১৫আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১৪:১৫
রামেক হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে রোমেনা খাতুন (৫০) নামে এক ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি পাবনা সদর উপজেলার বাসিন্দা ছিলেন।

শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রামেক হাসপাতালের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রোমেনা বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি সাত দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন।

ভর্তি হওয়ার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে শুক্রবার ভোরে উন্নত চিকিৎসার জন্য আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে তিনি মারা যান।

রামেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে রামেক হাসপাতালে ৫০ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গেল ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ১১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন।

/এমএএ/
বিষয়:
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজডেঙ্গু আপডেট
