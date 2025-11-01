২১ দাবিতে ফেনী সাংবাদিক ইউনিয়নের বিক্ষোভ

২১ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনী। শনিবার সকালে ফেনী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সাগর-রুনি হত্যা মামলার দ্রুত বিচার, নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন, দশম ওয়েজ বোর্ড গঠন এবং চাকরিচ্যুত সাংবাদিকদের পুনর্বহালের দাবি জানানো হয়।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক ইউনিয়ন ফেনীর সভাপতি সিদ্দিক আল মামুন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান।
এ সময় বক্তব্য দেন– ফেনী প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহার ও সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলালসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, ‘সংবাদমাধ্যম স্বাধীন না হলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় না। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্যাতন-হয়রানি বন্ধ এবং কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি।’
সমাবেশে ফেনীর প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার অর্ধশতাধিক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।