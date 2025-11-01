গাইবান্ধার শিশু ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় ৮ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলার প্রধান আসামি আনারুল ইসলামকে (৪৮) চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই সে আত্মগোপনে ছিল। ঘটনার ১১ দিন পর শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে চট্টগ্রাম শহরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে সাদুল্লাপুর থানার একটি বিশেষ টিম তাকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার আনারুল ইসলাম উপজেলার কামারপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব কেশালীডাঙ্গা গ্রামের আব্বাস মিয়ার ছেলে। পেশায় কৃষক আনারুল তিন সন্তানের বাবা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজ উদ্দিন খন্দকার জানান, প্রযুক্তির সহায়তায় আনারুলের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। পরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে সাদুল্লাপুর থানায় নিয়ে আসতে চট্টগ্রাম থেকে রওনা হয়েছে পুলিশের বিশেষ টিম। শনিবার তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হবে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পুলিশ সুপার সংবাদ সম্মেলন করবেন বলে জানান ওসি।
উল্লেখ্য, গত ১৮ অক্টোবর বিকালে আনারুল শিশুটিকে বিস্কুট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে। পরে শিশুটিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় ২২ অক্টোবর রাতে শিশুটির পরিবার সাদুল্লাপুর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করে। নির্যাতনের শিকার শিশুটি তার নানার বাড়িতে থেকে স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।
এদিকে, ঘটনার পর থেকেই এলাকাজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসী ও স্বজনরা অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশও করেন।