চট্টগ্রামের ৫৭ মামলার পলাতক আসামি সিলেট থেকে গ্রেফতার

চট্টগ্রামের পটিয়া থানা পুলিশের অভিযানে দীর্ঘদিন পলাতক এবং ৫৭টি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে (৫৫) গ্রেফতার করা হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে সিলেট বিমানবন্দর এলাকা থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পটিয়া থানা পুলিশের একটি টিম।
গ্রেফতার মোহাম্মদ রুহুল আমিন পটিয়া উপজেলার পাইরোল এলাকার আবদুস সালামের ছেলে।
পটিয়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম পুলিশ সুপার (এসপি) সাইফুল ইসলাম সানতুর সার্বিক তত্ত্বাবধানে, পটিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোমান আহমদ এবং পটিয়া থানার ওসি নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সিলেট এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের সহযোগিতায় এই যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।
পটিয়া থানার ওসি বলেন, ‘সিলেট এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের সহায়তায় শনিবার রাতে সিলেট বিমানবন্দর এলাকা থেকে দীর্ঘদিন পলাতক এবং ৫৭টি মামলার আসামি মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’
ওসি জানান, গ্রেফতার মোহাম্মদ রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে পটিয়া থানায় ২৭টি সিআর, একটি জিআর ও ৪টি সিআর সাজা ওয়ারেন্টসহ মোট ৩২টি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে।
এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে সিএমপির কোতয়ালি থানায় ১৯টি সিআর ও ৬টি মামলায় সাজা পরোয়ানা মুলতবি আছে।
রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে আরও বিভিন্ন থানায় একাধিক গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানা গেছে।