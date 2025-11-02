X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রামের ৫৭ মামলার পলাতক আসামি সিলেট থেকে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৩২আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৩২
গ্রেফতার রুহুল আমিন

চট্টগ্রামের পটিয়া থানা পুলিশের অভিযানে দীর্ঘদিন পলাতক এবং ৫৭টি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে (৫৫) গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাতে সিলেট বিমানবন্দর এলাকা থেকে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পটিয়া থানা পুলিশের একটি টিম।

গ্রেফতার মোহাম্মদ রুহুল আমিন পটিয়া উপজেলার পাইরোল এলাকার আবদুস সালামের ছেলে।

পটিয়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম পুলিশ সুপার (এসপি) সাইফুল ইসলাম সানতুর সার্বিক তত্ত্বাবধানে, পটিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নোমান আহমদ এবং পটিয়া থানার ওসি নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সিলেট এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের সহযোগিতায় এই যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।

পটিয়া থানার ওসি বলেন, ‘সিলেট এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের সহায়তায় শনিবার রাতে সিলেট বিমানবন্দর এলাকা থেকে দীর্ঘদিন পলাতক এবং ৫৭টি মামলার আসামি মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’

ওসি জানান, গ্রেফতার মোহাম্মদ রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে পটিয়া থানায় ২৭টি সিআর, একটি জিআর ও ৪টি সিআর সাজা ওয়ারেন্টসহ মোট ৩২টি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে।

এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে সিএমপির কোতয়ালি থানায় ১৯টি সিআর ও ৬টি মামলায় সাজা পরোয়ানা মুলতবি আছে।

রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে আরও বিভিন্ন থানায় একাধিক গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে বলে জানা গেছে।

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
সাভারে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে একজন গ্রেফতার
সাভারে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে একজন গ্রেফতার
মেসির গোলেও রক্ষা পেলো না মায়ামি
মেসির গোলেও রক্ষা পেলো না মায়ামি
গাইবান্ধায় ৩ জনকে পিটিয়ে হত্যা
গাইবান্ধায় ৩ জনকে পিটিয়ে হত্যা
মেক্সিকোতে সুপারমার্কেটে বিস্ফোরণ, নিহত ২৩
মেক্সিকোতে সুপারমার্কেটে বিস্ফোরণ, নিহত ২৩
সর্বাধিক পঠিত
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
কঠিন হয়ে উঠছে ইমিগ্রেশন পার হওয়া  
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
এই জন্মদিনে সেই স্মৃতি: ‘আমি অভিষেককে বিয়ে করেছি…’
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media