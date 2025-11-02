X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
গাইবান্ধায় ৩ জনকে পিটিয়ে হত্যা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৫২আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৫৫
গোবিন্দগঞ্জ থানা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় গরু চোর সন্দেহে গ্রামবাসী তিন জনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার (২ নভেম্বর) ভোররাতে উপজেলার কাটাবাড়ি ইউনিয়নের নাসিরাবাদ (মাজার এলাকা) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত আড়াইটার দিকে ওই গ্রামের এক ব্যক্তির গোয়ালঘর থেকে তিনটি গরু চুরি করে একটি সংঘবদ্ধ দল। গরুগুলো একটি পিকআপ ভ্যানে তোলার সময় ঘটনাটি টের পেয়ে স্থানীয়রা ধাওয়া করে। পালাতে গিয়ে চোরের দলের তিন সদস্য প্রথমে পাশের একটি জঙ্গলে এবং পরে প্রাণ বাঁচাতে রাস্তার ধারের একটি পুকুরে লাফ দেয়। সেখানেই স্থানীয়রা তাদের ধরে বেধড়ক মারধর করে। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারও মৃত্যু হয়।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় ৮-১০ জনের সংঘবদ্ধ এই চক্রটি পিকআপ ভ্যান নিয়ে গরু চুরি করতে এসেছিল। ধাওয়া খেয়ে বাকি সদস্যরা পিকআপসহ পালিয়ে যায়। নিহতদের সবাই পার্শ্ববর্তী বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার একটি সক্রিয় গরুচোর চক্রের সদস্য বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সুপার নিশাত অ্যাঞ্জেলা, গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি বুলবুল ইসলাম এবং স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ওসি জানান, নিহতদের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে। তবে এখনও তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। পরিচয় নিশ্চিতের পর আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

 

/এমএএ/
বিষয়:
পিটিয়ে হত্যা
