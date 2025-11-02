সাভারে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে একজন গ্রেফতার

X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১২:২৬আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১২:২৬
ঢাকার সাভারে এক তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দেলোয়ার (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার (২ নভেম্বর) সকালে সাভার মডেল থানার ট্যানারি ফাঁড়ির ইনচার্জ সিরাজুল ইসলাম সবুজ গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, শনিবার বিকালে সাভারের তেঁতুলঝড়া ইউনিয়নের রাজফুলবাড়িয়া এলাকা থেকে দেলোয়ারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতার দেলোয়ার ওই এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী তরুণীর সঙ্গে দেলোয়ারের ফেসবুকে পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ হতো। এক পর্যায়ে ওই তরুণী বিদেশে যাবে বলে ওই যুবককে জানায়। এতে অভিযুক্ত দেলোয়ার তার মায়ের মাধ্যমে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। দেলোয়ারের কথা শুনে তার মাকে নিয়ে বাসায় আসতে বলে ভুক্তভোগী তরুণী। এরপরে বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে দেলোয়ার তার মা এবং অন্তর নামের এক বন্ধুকে নিয়ে ওই তরুণীর বাসায় আসে৷ এ সময় ওই তরুণীর সঙ্গে দেলোয়ারের মা আলোচনা শেষে চলে যায় এবং দেলোয়ার ও তার বন্ধু সেখানে অবস্থান করে। সে সময় ওই তরুণীকে একা পেয়ে তারা ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। পরে শুক্রবার দুপুরে ভুক্তভোগী তরুণী সাভার মডেল থানায় সংঘবদ্ধ ধর্ষণের একটি অভিযোগ করেন।

সাভার মডেল থানার ট্যানারি ফাঁড়ির ইনচার্জ সিরাজুল ইসলাম সবুজ বলেন, ‘ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতেই সাভার মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত দেলোয়ারকে বিকালে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আগামীকাল আদালতে পাঠানো হবে।’

এ ঘটনায় বাকি আসামিকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

