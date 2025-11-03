গোয়ালন্দে শাটল ট্রেনের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে পোড়াদহগামী শাটল ট্রেনের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে এতে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোয়ালন্দ রেলওয়ে থানার ইনচার্জ আবদুর রাজ্জাক।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল সোয়া ৭টার দিকে দৌলতদিয়া রেলস্টেশন এলাকায় ওই ইঞ্জিনের একটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। দুপুরের আগে এই রুটে আর কোনও ট্রেনের চলাচল নেই।
স্থানীয়রা জানান, ভোরে রাজবাড়ী থেকে ছেড়ে আসে গোয়ালন্দ ঘাটগামী শাটল ট্রেনটি। দৌলতদিয়া রেলস্টেশনে এসে ইঞ্জিন ঘোরানোর সময় একটি চাকা লাইন থেকে নিচে পড়ে যায়। পরে রাজবাড়ী থেকে আরেকটি ইঞ্জিন এসে বগিগুলো নিয়ে যায়। তবে স্থানীয়রা এ সময় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা বলেন, ‘মাঝেমধ্যেই এ এলাকায় এমন ঘটনা ঘটে। আমরা এ রুটের ট্রেনের লাইনটি নতুন ও নিরাপদ চাই।’
গোয়ালন্দ ঘাট স্টেশন মাস্টার মোসলেম উদ্দিন বলেন, ‘ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে সঠিক সময়ে ট্রেনটি পোড়াদহের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়নি। রাজবাড়ী থেকে রিলিফ ট্রেন এলে লাইনচ্যুত ট্রেনটি উদ্ধারের কাজ শুরু হবে।’
উল্লেখ্য, গত ১৮ আগস্ট ২০২৩ সালে দুপুরে খুলনাগামী মেইল এক্সপ্রেস ট্রেনের দুটি বগি দৌলতদিয়া ঘাট এলাকায় লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ১১ ঘণ্টা পর বগি দুটি উদ্ধার করে এ রুট সচল করা হয়। এ ছাড়া একই বছরের ১৪ অক্টোবর নকশিকাঁথা এক্সপ্রেস ট্রেনটির পেছনের মালবাহী একটি বগি লাইনচ্যুত হয়।