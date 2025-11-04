X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
রাজশাহীতে বড়াল নদে গোসলে নেমে দুই বন্ধুর মৃত্যু

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৪৩আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৪৩
রিহান ও মাহিদ

রাজশাহীর চারঘাটে বড়াল নদে গোসলে নেমে দুই কিশোর বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরের দিকে চারঘাট উপজেলা সদরে বড়াল নদের উৎসমুখের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত দুই বন্ধু হলো– উপজেলার থানাপাড়া এলাকার ইসরাফিল ইসলামের ছেলে রিহান ইসলাম (১৭) এবং সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে মাহিদ হোসেন (১৭)। দুজনই এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এবং এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রিহান ও মাহিদ প্রায় প্রতিদিনই একসঙ্গে সময় কাটাতো।  সোমবারও অন্যান্য দিনের মতো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নদীর পাড়ে ফুটবল খেলার পর গোসল করতে নামে। বড়াল নদে বর্তমানে বেশির ভাগ জায়গায় পানি কম থাকলেও কিছু স্থানে গভীর গর্ত রয়েছে।

গোসলের একপর্যায়ে রিহান গভীর পানিতে তলিয়ে যেতে থাকলে তাকে বাঁচাতে ঝাঁপ দেয় মাহিদ। কিন্তু সে-ও আর ওপরে উঠতে পারেনি। সঙ্গে থাকা অন্য বন্ধুরা চিৎকার শুরু করলে স্থানীয়রা ছুটে এসে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে ডুবুরি দল ও স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

চারঘাট ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হয়েছিলাম। তবে ডুবুরি দল জেলা সদরের স্টেশন থেকে আসায় উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করতে কিছুটা সময় লেগেছে। পরে তাদের দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ দিকে একই গ্রামের দুই ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে মাহিদ ও রিহানের পরিবারে মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। ডুবে যাওয়ার খবরে মাহিদের বাবা সাজ্জাদ স্ট্রোক করে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বার বার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন মাহিদের মা ও রিহানের মা।

চারঘাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বিষয়:
পানিতে ডুবে মৃত্যু
