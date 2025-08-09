X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু, মোট প্রাণহানি ৪১

বরগুনা প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩২আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩২
জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫

বরগুনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আলেয়া (৬০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর এ নিয়ে জেলায় ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১ জনে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বরগুনা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত আলেয়া বেগম বরগুনা সদর উপজেলার ৪ নম্বর কেওড়াবুনিয়া ইউনিয়নের লতাবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা নূর মোহাম্মদের স্ত্রী।

এদিকে, ডেঙ্গুতে জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন।

শনিবার (৯ আগস্ট) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২৪ জন। জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে আরও ভর্তি হয়েছেন ২১ জন। এর মধ্যে আমতলী ৩, তালতলী ৩, পাথরঘাটায় ৫, বেতাগী ৭, এবং বামনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১১৭ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ২৬৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ হাজার ১৫০ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ৭ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৩৪ জন। এ নিয়ে বরগুনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪১ জন।

বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘বরগুনা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা অনেকটা কমে এসেছে। তবে গতকাল শুক্রবার একজন এখানে মারা গেছেন। আমরা আশা রাখি, অতি দ্রুত এই মহামারি ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পাবো।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যুডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
আফতাব নগরে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৯০ জন
লালবাগে ছাদ থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
ব্রিটিশ রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকটে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা
ব্রিটিশ রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকটে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরা
ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে মিটিং, ছাত্র-সংগঠনগুলোর সঙ্গেও বসবে প্রশাসন
ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে মিটিং, ছাত্র-সংগঠনগুলোর সঙ্গেও বসবে প্রশাসন
স্ত্রীকে জীবিত কবর দেওয়ার চেষ্টা, ভিডিও ভাইরাল
স্ত্রীকে জীবিত কবর দেওয়ার চেষ্টা, ভিডিও ভাইরাল
উড়ালসেতুর নিচে ঘুমানো নিয়ে বাগবিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে যুবক খুন
উড়ালসেতুর নিচে ঘুমানো নিয়ে বাগবিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে যুবক খুন
সর্বাধিক পঠিত
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media