বরগুনায় ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু, মোট প্রাণহানি ৪১

বরগুনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আলেয়া (৬০) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর এ নিয়ে জেলায় ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১ জনে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বরগুনা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত আলেয়া বেগম বরগুনা সদর উপজেলার ৪ নম্বর কেওড়াবুনিয়া ইউনিয়নের লতাবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা নূর মোহাম্মদের স্ত্রী।
এদিকে, ডেঙ্গুতে জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৪৫ জন।
শনিবার (৯ আগস্ট) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ২৪ জন। জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে আরও ভর্তি হয়েছেন ২১ জন। এর মধ্যে আমতলী ৩, তালতলী ৩, পাথরঘাটায় ৫, বেতাগী ৭, এবং বামনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১১৭ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ২৬৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ হাজার ১৫০ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ৭ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৩৪ জন। এ নিয়ে বরগুনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪১ জন।
বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘বরগুনা ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা অনেকটা কমে এসেছে। তবে গতকাল শুক্রবার একজন এখানে মারা গেছেন। আমরা আশা রাখি, অতি দ্রুত এই মহামারি ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পাবো।’