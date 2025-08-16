X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
বরিশালে স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা, রবিবার বিক্ষোভ

বরিশাল প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৬আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৬
স্বাস্থ্য খাত সংস্কার আন্দোলনে হামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলনের সংগঠক মহিউদ্দিন রনি

বরিশালে স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট ভাঙাসহ তিন দফা দাবিতে চলমান আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় বরিশালের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন আন্দোলনের সংগঠক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রনি।

তিনি জানান, আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং ন্যায্য বিচারের দাবিতে আগামীকাল রবিবার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় বরিশালের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে থেকে মিছিল বের করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে রনি বলেন, ‘আমরা ১৮ দিন ধরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে আসছিলাম। গত বৃহস্পতিবার হাসপাতালের সামনে অনশনরত শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মমভাবে হামলা চালানো হয়েছে। এতে আমাদের বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। হামলার পর উল্টো হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার জুয়েল চন্দ্র শীল কোতোয়ালি মডেল থানায় আমাদের ৪২ জনকে আসামি করে অভিযোগ করেছেন। আমরা তার (বাদী) কাছে মামলার কারণ জানতে চাইলে তিনি জানান, হাসপাতালের পরিচালকের নির্দেশে মামলাটি করেছেন।’

রনি বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি, হামলায় যারা জড়িত, তাদের জন্য বৃহস্পতিবার রাতে খিচুড়ি পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। শুক্রবার দুপুরেও তাদের জন্য তেহারি পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। যারা এই হামলা করেছেন, তারা ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িত। আমরা হামলাকারীদের বিচার দাবি করছি। এই হামলার প্রতিবাদে ও চলমান স্বাস্থ্য সংস্কার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় রবিবার সদর রোডের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কমর্সূচি করা হবে।’

এর আগে বৃহস্পতিবার বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানববন্ধনে হামলার অভিযোগে মহিউদ্দিন রনিসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার জুয়েল চন্দ্র শীল।

স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের তিন দফা দাবিতে বরিশালে ১৭ দিন ধরে নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। দাবিগুলো হলো, শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজসহ দেশের সব সরকারি হাসপাতালে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ দেশের সব হাসপাতালে দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দলীয় লেজুড়বৃত্তিক চিকিৎসকদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা, ডিজিটাল অটোমেশন ও স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক টাস্কফোর্স গঠন এবং স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনকে জনগণের ভোগান্তির বিষয় শুনে তদন্ত সাপেক্ষে সুপারিশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া।

ছাত্র-জনতার ব্যানারে আন্দোলনের অংশ হিসেবে গত শুক্রবার থেকে বুধবার পর্যন্ত ছয় দিনে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক সাড়ে ২৯ ঘণ্টা অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। একইসঙ্গে হাসপাতালের মূল ফটকের সামনে কয়েকজন শিক্ষার্থী দাবি আদায়ে তিন দিন ধরে অনশন করছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বরিশালে আসেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক আবু জাফর। তিনি ওই দিন শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজের সম্মেলনকক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, চিকিৎসক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বরিশালে না আসা পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না বলে জানান। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে হাসপাতালে অনশনকারী শিক্ষার্থীরা কয়েকজন কর্মচারীকে লাঞ্ছিত করেছেন অভিযোগে কর্মচারীরা একত্র হয়ে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া দেন। এ সময় কয়েকজনকে মারধর করতেও দেখা যায়। পরে তাদের অনশন পণ্ড হয়ে যায়।

বিক্ষোভবরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যালশিক্ষার্থী
