পটুয়াখালীতে ডাচ্‌-বাংলার এটিএম বুথ ও দুই দোকানে ডাকাতি

পটুয়াখালী শহরের ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের একটি এটিএম বুথ থেকে টাকা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় বুথের নিরাপত্তাকর্মী মজিবুর রহমানকে মারধর করা হয়। একই সময়ে পার্শ্ববর্তী আরও দুটি দোকানের টাকা লুট করা হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে সদর রোড এলাকার পুরাতন আদালতপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
নিরাপত্তাকর্মী মজিবুর রহমান বলেন, ‘শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে কে বা কারা আকস্মিকভাবে বুথে ঢুকে আমার চোখ-মুখ বেঁধে পরিত্যক্ত ভবনের অন্ধকারে নিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এতে আমার বাঁ হাত ভেঙে গেছে। ঘটনার সময় চোখ-মুখ বাঁধা থাকায় আমি কিছু দেখিনি।’
আহত মজিবুর রহমানকে প্রথমে পটুয়াখালী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
বুথের চ্যানেল অফিসার রিংকু পাইন বলেন, ‘একটি সংঘবদ্ধ দল রাতে আমাদের অফিসে ঢুকে মজিবুর রহমানকে মারধর করে একটি কম্পিউটার নিয়ে গেছে। তারা বুথের মেশিনও ভাঙচুর করেছে।’
পার্শ্ববর্তী ফ্যাশন অপটিক্যালের মালিক জাকির হোসেন বলেন, ‘আমার প্রতিষ্ঠানের তালা ভেঙে নগদ দুই লাখ টাকা নিয়ে গেছে।’
সদর পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন বিকাশের দোকানের মালিক কামরুল সিকদার বলেন, ‘আমার প্রতিষ্ঠানের তালা ভেঙে নগদ ১০ হাজার টাকা এবং একটি মনিটর নিয়ে গেছে।’
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘আদালতপাড়া এলাকায় ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের একটি বুথে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করা হয়েছে। সিসি ফুটেজে দুজনকে দেখা গেছে। যত দ্রুত সম্ভব জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি অন্য দুই প্রতিষ্ঠানে হামলা ও টাকা লুটের বিষয়টিও তদন্তাধীন আছে।’