১১ ঘণ্টা সাগরে ভেসে তীরে ফিরলেন ১০ জেলে

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে একটি নামবিহীন মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত আনুমানিক ৯টার সময় ট্রলারটি ১০ জেলেসহ কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের আনুমানিক ১০ কিলোমিটার গভীর সাগরবক্ষে ডুবে যায়।
এ সময় ট্রলারে থাকা পানির কনটেইনার ও জালের ফ্লুট ধরে জেলেরা সাগরে ভাসতে থাকেন। ১১ ঘণ্টা ভাসার পর সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে অপর একটি ট্রলার তাদের সবাইকে উদ্ধার করে।
পার্শ্ববর্তী জেলা বরগুনার পাথরঘাটা এলাকার কচিখালী স্পট থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। সমুদ্রে নিমজ্জিত ট্রলার মালিকের নাম খোকন হাওলাদার। তার বাড়ি কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের মেরাউপাড়া আবাসনে।
তার চাচা জুম্মান হাওলাদার জানান, গতকাল রবিবার রাতে নামবিহীন এই ট্রলার নিয়ে সাগর উত্তাল হওয়ায় মাছ শিকার বন্ধ করে কিনারে ফিরছিলেন। হঠাৎ রাত ৯টার দিকে একটি ডুবোচরে ট্রলারটি আটকে ঢেউয়ের তোড়ে ডুবে যায়। সকালে সংবাদ পেয়ে ট্রলারটি উদ্ধারের জন্য অন্য একটি বোট নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছেন।
তিনি আরও জানান, ওই ট্রলারের উদ্ধার হওয়া জেলে খোকন, মিরাজ, এনামুল ও মাসুম প্যাদার নাম তিনি জানতে পেরেছেন। বাকিদের নাম জানাতে পারেননি। তবে সবাই উদ্ধার হয়েছে এটি নিশ্চিত করেছেন। বর্তমানে সাগর উত্তাল রয়েছে। অধিকাংশ ট্রলার মাছ শিকার বন্ধ করে আলীপুর-মহিপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় নদী, শাখা নদীতে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে।
এ বিষয়ে কুয়াকাটা নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল বলেন, ‘ঘটনাটি আপনাদের মাধ্যমে অবগত হয়েছি। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি।’