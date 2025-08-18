X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
১১ ঘণ্টা সাগরে ভেসে তীরে ফিরলেন ১০ জেলে

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৯আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৯
বর্তমানে বঙ্গোপসাগর উত্তাল রয়েছে

পটুয়াখালীর কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে একটি নামবিহীন মাছ ধরার ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার (১৭ আগস্ট) রাত আনুমানিক ৯টার সময় ট্রলারটি ১০ জেলেসহ কুয়াকাটাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের আনুমানিক ১০ কিলোমিটার গভীর সাগরবক্ষে ডুবে যায়।

এ সময় ট্রলারে থাকা পানির কনটেইনার ও জালের ফ্লুট ধরে জেলেরা সাগরে ভাসতে থাকেন। ১১ ঘণ্টা ভাসার পর সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে অপর একটি ট্রলার তাদের সবাইকে উদ্ধার করে।

পার্শ্ববর্তী জেলা বরগুনার পাথরঘাটা এলাকার কচিখালী স্পট থেকে তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। সমুদ্রে নিমজ্জিত ট্রলার মালিকের নাম খোকন হাওলাদার। তার বাড়ি কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া ইউনিয়নের মেরাউপাড়া আবাসনে।

তার চাচা জুম্মান হাওলাদার জানান, গতকাল রবিবার রাতে নামবিহীন এই ট্রলার নিয়ে সাগর উত্তাল হওয়ায় মাছ শিকার বন্ধ করে কিনারে ফিরছিলেন। হঠাৎ রাত ৯টার দিকে একটি ডুবোচরে ট্রলারটি আটকে ঢেউয়ের তোড়ে ডুবে যায়। সকালে সংবাদ পেয়ে ট্রলারটি উদ্ধারের জন্য অন্য একটি বোট নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, ওই ট্রলারের উদ্ধার হওয়া জেলে খোকন, মিরাজ, এনামুল ও মাসুম প্যাদার নাম তিনি জানতে পেরেছেন। বাকিদের নাম জানাতে পারেননি। তবে সবাই উদ্ধার হয়েছে এটি নিশ্চিত করেছেন। বর্তমানে সাগর উত্তাল রয়েছে। অধিকাংশ ট্রলার মাছ শিকার বন্ধ করে আলীপুর-মহিপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় নদী, শাখা নদীতে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছে।

এ বিষয়ে কুয়াকাটা নৌপুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল বলেন, ‘ঘটনাটি আপনাদের মাধ্যমে অবগত হয়েছি। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছি।’

চট্টগ্রামে সিটি গেটে দুর্ঘটনায় ৫ জন নিহত, হাসপাতালে আহাজারি
ডাকাতের হামলায় গৃহকর্তা নিহত, ৪ গরু লুট
মারা গেছেন সুপারম্যান’-এর অভিনেতা স্ট্যাম্প
১২ ঘণ্টা পর চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কত এলো রেমিট্যান্স, রিজার্ভ গিয়ে দাঁড়ালো কোথায়
 
 
