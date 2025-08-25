X
বিদ্যালয়ের মাঠে ধানের বীজতলা, খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা

ইবরাহীম সোহেল, বরগুনা
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৯
৭২ নম্বর উত্তর-পূর্ব জালিয়াঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আমন ধানের বীজতলা

বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিড়া ইউনিয়নের ৭২ নম্বর উত্তর-পূর্ব জালিয়াঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আমন ধানের বীজতলা করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, বিদ্যালয়ের জমিদাতা পরিবারের সদস্য মোসলেম নামে এক কৃষক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুমতিতে মাঠ দখল করে বীজতলা তৈরি করেছেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইদ্রিস ও দীপঙ্কর বলে, ‘আমরা আগে প্রতিদিন স্কুলের মাঠে খেলাধুলা করতাম। কিন্তু গত এক দুই মাস ধরে মাঠে ধান রোপণ করায় খেলতে পারছি না।’

রবিবার (২৪ আগস্ট) সরেজমিনে গেলে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের মাঠে ধানের চারা রোপণ করা হয়েছে। যার ফলে খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

স্থানীয় সূত্র জানা যায়, জুলাই মাসে টানা বর্ষণে কৃষিজমিতে আমন ধানের বীজতলা পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে বিকল্প হিসেবে বিদ্যালয়ের মাঠ ব্যবহার করা হয়। তবে কারও মতে, বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে ধানের চারা তৈরি করা শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে এবং শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক খাইরুল আলমকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি এক সাংবাদিককে ধাক্কা দেন এবং লোগো ও ক্যামেরায় হাত তোলেন। পরে তিনি অফিসকক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সময় পাথরঘাটা উপজেলার আরটিভির প্রতিনিধি সাংবাদিক তাওহিদুল ইসলাম শুভ ধাক্কা খান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পাথরঘাটা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার দীপক কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে সাংবাদিকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ অত্যন্ত দুঃখজনক।’

পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘বিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার পরিবেশ দ্রুত ফিরিয়ে আনতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:
প্রাথমিক শিক্ষাপাথরঘাটা
