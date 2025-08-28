X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান

বরগুনা প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:২০আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ০৮:২০
যোগদান অনুষ্ঠান

বরগুনার আমতলীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সক্রিয় ছাত্র প্রতিনিধি থেকে চার সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেছেন।

বুধবার (২৭ আগস্ট) বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. হেলাল চৌকিদার ও সদস্যসচিব মো. ইমরান খানের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তারা যোগদান করেন।

যোগদানকৃতরা হলেন- মো. নাসিম মাহমুদ, ইমামুল হাসান আশিক, মো. রেদোয়ান মৃধা ও আব্দুল্লাহ আল নোমান।

যোগদানকারী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র প্রতিনিধিরা বলেন, ‘যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন করে আমরা ফ্যাসিস্টদের বিদায় করে সুন্দর সমাজ ও বৈষম্যহীনভাবে দেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা এই এনসিপির দ্বারা সম্ভব নয়। তাই আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগদান করেছি।’

যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আমতলী উপজেলা, পৌর ও কলেজ শাখার নেতৃবৃন্দ।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ছাত্রদলআমতলীজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
চার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সাবেক ছাত্রদল নেতা রাজ কারাগারে
চীন সফরে গেলেন এনসিপির ৮ নেতা
ইসির মেরুদণ্ড থাকলে রুমিন ফারহানার বিরুদ্ধে মামলা করবে: এনসিপি নেতা
সর্বশেষ খবর
কুকুরের তাড়া খেয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু
কুকুরের তাড়া খেয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু
চার দিনে ৪৬ জনকে অপহরণ, আতঙ্কে টেকনাফের জেলেরা
আরাকান আর্মির দৌরাত্ম্যচার দিনে ৪৬ জনকে অপহরণ, আতঙ্কে টেকনাফের জেলেরা
টিভিতে আজকের খেলা (২৮ আগস্ট, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২৮ আগস্ট, ২০২৫)
জেমকন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা কাজী শাহেদ আহমেদের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ
জেমকন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা কাজী শাহেদ আহমেদের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
আন্দোলনকারীরা প্রস্তাব দিলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত: জনপ্রশাসন সচিব
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media