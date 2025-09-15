বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা ও লাশ গুমের দায়ে দুজনের মৃত্যুদণ্ড

এক যুগ পর বরিশালের হিজলা উপজেলায় এক তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার পর লাশ গুমের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় দুই আসামির মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক। একই আদেশে আসামিদের এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।
আজ সোমবার দুপুরে আসামিদের উপস্থিতিতে বিচারক মোহা. রকিবুল ইসলাম এ আদেশ দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো- কবীর আকন ও জব্বার ব্যাপারী। এরা হিজলা উপজেলার পূর্ব কোরালিয়া গ্রামের বাসিন্দা।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মোখলেচুর রহমান বাচ্চু জানান, ২০১৩ সালের ২৮ জুলাই হিজলা উপজেলার ওই তরুণী বাড়ি যাওয়ার পথে আসামিরা জোরপূর্বক পাশের একটি বাগানের মধ্যে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর তাকে হত্যা ও পরে লাশ গুম করতে খালে ডুবিয়ে রাখা হয়। পরে তরুণীর সন্ধান না পেয়ে তার মামা মোক্তার হোসেন বাদী হয়ে হিজলা থানায় মামলা দায়ের করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ খাল থেকে তরুণীর লাশ উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ ওই দুই আসামির সম্পৃক্ততা পায়। এরপর ওই দুজনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট প্রদান করা হয়।
আদালত ১৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আজ এ রায় প্রদান করেন।