সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
চাষকৃত জমিতে ট্রাক্টর চালিয়ে দখলের অভিযোগ, যুবদল নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বরগুনা প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০০আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৩
স্থানীয়দের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

বরগুনার আমতলীতে এক যুবদল নেতার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্থানীয়রা। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে আমতলীর হলদিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া গ্রামে ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব আরিফ গাজী, ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জুয়েল মল্লিক ও জামাল গাজীর শাস্তির দাবিতে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

স্থানীয় ভুক্তভোগীদের বরাতে জানা যায়, আমতলী উপজেলার দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া মৌজার ১৩ ও ১৫ খতিয়ানের সাড়ে ৫ একর জমি মন্নাফ হাওলাদার, নয়ন হাওলাদার ও তাদের ওয়ারিশগণ শতাধিক বছর ধরে ভোগদখল করে আসছেন। ওই জমিতে তারা গত ২৫ দিন আগে আমন ধানের চারা রোপণ করেছেন। তবে গত বুধবার বিকালে হলদিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব আরিফ গাজী, ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জুয়েল মল্লিক ও জামাল গাজীর নেতৃত্বে শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে ট্রাক্টর মেশিন দিয়ে আমন ধানের রোপণকৃত জমি চাষাবাদ করেছেন। এতে তাদের অন্তত পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

ভুক্তভোগীদের আরও অভিযোগ, যুবদল নেতা ও তার সহযোগীরা তাদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। তাদের ভয়ে তারা আইনিব্যবস্থা নিতে সাহস পাননি। আরিফ গাজী ও তাদের সহযোগীদের এমন কর্মকাণ্ডের শাস্তির দাবিতে রবিবার দুপুরে দক্ষিণ তক্তাবুনিয়া গ্রামে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন এলাকাবাসী। সমাজসেবক মোশাররফ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে নারীসহ দুই শতাধিক মানুষ অংশ নেয়।

এতে বক্তব্য রাখেন নয়ন হাওলাদার, জহিরুল ইসলাম, মন্নাফ হাওলাদার, আলমগীর হাওলাদার, হারুন, সোনিয়া, কদভানু বিবিসহ এলাকার ভুক্তভোগীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘হলদিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব আরিফ গাজী গত বছর ৫ আগস্টের পর থেকে ইউনিয়নে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। চাঁদাবাজি, সালিশ বাণিজ্য ও জমি দখল মূল পেশা হিসেবে বেছে নেন তিনি। গত বুধবার বিকালে তিনি শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী নিয়ে তাণ্ডব চালিয়েছেন। এ সময় মন্নাফ হাওলাদার ও নয়ন হাওলাদারের সাড়ে ৫ একর আমন ধানের চারা রোপণকৃত জমি ট্রাক্টর মেশিন দিয়ে চাষ করে দখল করে নেয়। যুবদল নেতা ও তার সহযোগীদের এমন ঘটনার শাস্তি দাবি করছি।’

হলদিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সদস্যসচিব আরিফ গাজী চারা রোপণকৃত জমি চাষাবাদের কথা স্বীকার করে বলেন, ‘ওই জমি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। কিন্তু তারা জোরপূর্বক ভোগদখল করছেন। আওয়ামী লীগের দোসররা আমাকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে এমন মিথ্যা অভিযোগ করছেন।’

বরগুনা জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদ হোসেন মোল্লা বলেন, ‘বিষয়টি জেনে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রে সুপারিশ পাঠিয়েছি। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের আলোকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, ‘বিষয়টি আমি জানি। তবে কোনও পক্ষই অভিযোগ দেয়নি। লিখিতভাবে অভিযোগ পেলে আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

