X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বরগুনায় ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৬

বরগুনা প্রতিনিধি
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৮আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:১৮
বরগুনায় কিছুদিন ধরে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়ছে

বরগুনায় কিছুদিন ধরে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়ছে। পাশাপাশি বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। এবার আক্রান্ত হয়ে আবদুল হক (৬৮) ও বাবুল (৩৩) নামের দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭ জনে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবদুল হকের মৃত্যু হয়। তিনি আমতলী উপজেলার গুলিয়াখালী ইউনিয়নের বাজারখালী গ্রামের বাসিন্দা। অপরজন বাবুল সন্ধ্যা ৭টার পরে বরগুনা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিনি বরগুনা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াকাটা এলাকার বাদলের ছেলে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর ) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৭ জন। আমতলী ২, তালতলী ৫ বেতাগী ১, বামনা ৪ এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৪৪ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৪৭১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ হাজার ৩২৭ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১৪ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪৩ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭ জনে।

বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রেজওয়ানুর আলম বলেন, ‘গত কিছুদিন আগেও বরগুনায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যের কোটায় নেমে এসেছিল। এখন আবার বাড়তে শুরু করেছে। তবে বৃষ্টির পানি এখনও বিভিন্ন জায়গায় জমে রয়েছে। এতে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তবে কবে নাগাদ ডেঙ্গু নির্মূল হবে বলা যাচ্ছে না।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
মৃত্যুডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
ওসমানী মেডিক্যালের পানির ট্যাংকের পলেস্তারা পড়ে কর্মচারী নিহত
পিটুনিতে আহত যুবকের পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ফাঁড়ির ইনচার্জ গ্রেফতার
পাওনা টাকা আনতে বাসা থেকে বের হয় রিফাত, দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
‘আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট সিজন–১’ শিরোপা জিতলো বাইনারি ব্লাস্টার্স
‘আইএসইউ ফুটবল ফেস্ট সিজন–১’ শিরোপা জিতলো বাইনারি ব্লাস্টার্স
এশিয়া কাপ ব্যর্থতায় ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন লিটন
এশিয়া কাপ ব্যর্থতায় ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন লিটন
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা-জয়-পুতুলের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় পঞ্চম দিনে ৯ জনের সাক্ষ্য
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: শেখ হাসিনা-জয়-পুতুলের বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় পঞ্চম দিনে ৯ জনের সাক্ষ্য
জায়ানকে পরখ আর কিউবাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন কাবরেরা 
জায়ানকে পরখ আর কিউবাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন কাবরেরা 
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media