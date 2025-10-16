X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
এইচএসসি পরীক্ষায় ফেল করায় প্রাণ দিলেন শিক্ষার্থী

বরিশাল প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৪আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪৪
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানা

এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় বরিশালে এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর নুসরাত জাহান নাজনীন নামের ওই শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেন।

নিহত শিক্ষার্থী বরিশাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মৃত বশির মৃধার মেয়ে। 

তিনি নগরীর ব্যাপ্টিস্টমিশন রোডে বড় বোনের বাসায় থেকে পড়াশোনা করতেন। 

শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আশিষ কুমার সাহা জানান, এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হওয়ায় নুসরাত জাহান নাজনীন নামের এক পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। দুপুর ১২টার দিকে মেডিক্যালে নিয়ে আসার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ফল প্রকাশের পর তিনি জানতে পারেন অকৃতকার্য হয়েছেন। এরপর কক্ষের দরজা বন্ধ করে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস নেয়। দ্রুত উদ্ধার করে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক ঘোষণা করেন।

কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি (তদন্ত) রুবল আফরেদ জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

