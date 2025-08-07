X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
রাঙামাটিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত, আশ্রয়কেন্দ্রে ১৮২ পরিবার

জিয়াউল হক, রাঙামাটি
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৪আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৪
ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষ

টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে কাপ্তাই হ্রদে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট দিয়ে আড়াই ফুট থেকে ৩ ফুট করে জলকপাট খুলে দেওয়া হয়েছে।

জলকপাট দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৫৮ হাজার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে আরও ৩২ হাজার মোট ৯২ হাজার কিউসেক পানি কর্ণফুলীতে গিয়ে পড়ছে।

ফলে তীব্র স্রোতের কারণে সকাল থেকে চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে নদীর দুই পাশে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।

অপরদিকে জেলার বাঘাইছড়ি পৌরসভার ও ৮টি ইউনিয়ন, লংগদু উপজেলার বগাচতর, গুলশাখালী, বরকল উপজেলার সদর ও রাঙামাটি সদরের আসামবস্তি মালিপাড়াসহ বেশ কিছু এলাকার নিম্নাঞ্চলের মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। জেলা প্রশাসন থেকে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

এ সময় চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে পার হতে আসা কার চালক খোরশেদ আলম জানান, কর্ণফুলী নদীতে পানির স্রোত বেশি থাকায় সকাল থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি ওপারে যাওয়ার জন্য।

এদিকে বগুড়া জেলা থেকে বেড়াতে আসা বান্দরবানগামী পর্যটক তানসেন ও খোকন আলীর সঙ্গে কথা হয় চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে। তারা বলেন, আমরা এক হায়েস বগুড়া হতে এসেছি বান্দরবান যাওয়ার জন্য। কিন্তু ফেরি বন্ধ হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছি।

রাঙামাটি জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রুহুল আমিন জানান, জেলায় ২৪৬টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গতকাল রাত পর্যন্ত জেলার বাঘাইছড়ি ও লংগদুতে ১৮২টি পরিবার আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানকারীদের জন্য শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

রাঙামাটি সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী সবুজ চাকমা জানান, বাধের জলকপাট খুলে দেয়ায় কর্ণফুলী নদীতে তীব্র স্রোত থাকায় চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌপথে ফেরি চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে।

বিষয়:
বন্যার খবরপানিবন্দি
‘পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন প্রবাসীরা, ব্যালটে থাকবে শুধু প্রতীক’
প্রধান উপদেষ্টা জানিয়েছেন আজ থেকে সরকারের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু: প্রেস সচিব
ডেঙ্গুতে আরও তিন জনের মৃত্যু
৭ হাজার চিকিৎসকের পদোন্নতি হবে, নিয়োগ সাড়ে ৬ হাজার: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ডিবির হাতে আটক
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
কী হচ্ছে জনকণ্ঠে?
