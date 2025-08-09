X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না, তা আমেরিকার ওপর নির্ভর করছে: ঊষাতন

রাঙামাটি প্রতিনিধি
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৩আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৩
অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার

‘আমাদের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের (ত্রয়োদশ সংসদ) ঘোষণা দিয়েছেন। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজনে কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন। চিঠি লিখলেও মানুষের মনে প্রশ্ন রয়ে গেছে—আদৌ ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না! কেননা আমেরিকা কী চায় তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে।’

শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাঙামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাজনীতিবিদ এবং সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারত এখন বিশ্বের পরাশক্তি। তাদের এখন দৃষ্টি পড়েছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। বিশেষ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বঙ্গোপসাগর ও মিয়ানমারের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে। তাই এখন আমাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে।’

আলোচনা সভায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন রাঙামাটির সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার, নারী সংস্কার কমিশনের সদস্য নিরুপা দেওয়ান, শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল সদস্যসচিব ইন্টু মনি তালুকদার প্রমুখ।

ঊষাতন তালুকদার বলেন, ‘দীর্ঘ ২৭ বছর হয়ে গেলেও পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন হয়নি। এই অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার জন্য ইউপিডিএফ সম্পূর্ণভাবে দায়ী। বাইরে থেকে কেউ আমাদের অধিকার আদায় করে দেবে না।’ অধিকার আদায়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই-সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এই নেতা।

আলোচনা সভার আগে বেলুন ও সমবেত নৃত্য পরিবেশন করা হয়। শেষে রাঙামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় নৃ-তাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ তাদের নিজস্ব পোশাকে এবং নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

/কেএইচটি/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না, তা আমেরিকার ওপর নির্ভর করছে: ঊষাতন
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না, তা আমেরিকার ওপর নির্ভর করছে: ঊষাতন
আন্ত‍‍র্জাতিক আদিবাসী দিবস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ নি‍র্মাণ
আন্ত‍‍র্জাতিক আদিবাসী দিবস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আদিবাসীদের ভবিষ্যৎ নি‍র্মাণ
বিশ্বকাপে চোখ রেখে ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত করলো অস্ট্রেলিয়া
বিশ্বকাপে চোখ রেখে ওপেনিং জুটি চূড়ান্ত করলো অস্ট্রেলিয়া
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
সর্বাধিক পঠিত
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media