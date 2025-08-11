ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৬ আসনে প্রার্থী দেবে গণঅধিকার পরিষদ, শুক্রবার গণসমাবেশ

আগামী শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গণসমাবেশ করবে গণঅধিকার পরিষদ। এতে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি, ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খানসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন। ওই দিন বিকাল ৩টায় পৌর মুক্তমঞ্চের ওই সমাবেশ থেকে জেলার ৬টি আসনে দলের প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবে গণসমাবেশের বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা গণঅধিকার পরিষদের নেতারা এসব তথ্য জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হাসান তপু।
নেতারা জানান, সমাবেশে বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধানে জন-গণনির্ভর আন্দোলনের রূপরেখা এবং দেশের প্রতিটি মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় গণঅধিকার পরিষদের সুস্পষ্ট কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হবে। গণসমাবেশ সফলে তারা জেলাবাসীকে আহ্বান জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন- জেলা গণঅধিকার পরিষদ সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজিউর রহমান তানভীর, সিনিয়র সহসভাপতি হাসানুর রহমান ওবায়দুল্লাহ, সহসভাপতি লিটন হোসেন জিহাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুম আহমেদ প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশ এখন এমন এক ক্রান্তিকালে আছে, যখন সৎ নেতৃত্বকে বেছে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনও পথ নেই। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সেই পরিবর্তনের সূতিকাগার হতে পারে।