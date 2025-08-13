X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গভীর রাতে আ.লীগের মিছিল থেকে পুলিশকে কুপিয়ে জখম, গ্রেফতার ১৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩২আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩২
বন্দর থানা

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে পুলিশের ওপর হামলায় একজন উপপরিদর্শক (এসআই) আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে বন্দর থানা এলাকার সল্টগোলা ক্রসিংয়ের ইশান মিস্ত্রি হাট-সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযানে আওয়ামী লীগের ১৯ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে হামলার ঘটনায় বন্দর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। মামলায় ৫৮ জনকে আসামি করা হয়। এর মধ্যে ১৮ জনের নাম উল্লেখসহ ৪০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। মামলায় বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকাল পর্যন্ত মোট ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। 

পুলিশ জানায়, সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সল্টগোলা এলাকায় একটি ঝটিকা মিছিল বের করেন আওয়ামী লীগ, যুবলীগসহ দলটির নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় দলের নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। সেইসঙ্গে বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ রানাকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়। তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠান। এ ঘটনার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ১৯ জনকে গ্রেফতার করে।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘স্থানীয় ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতির নেতৃত্বে মিছিলটি বের করা হয়। তার নেতৃত্বেই পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে। হামলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মীরা অংশ নেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলায় ১৮ জনের নাম উল্লেখসহ ৪০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। এখন পর্যন্ত ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী। তাদের চট্টগ্রাম আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টিম মাঠে আছে।’ 

/এএম/
বিষয়:
আওয়ামী লীগপুলিশগ্রেফতারমামলা
সম্পর্কিত
টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’
সচিবালয়ের ভেতরে-বাইরে কড়া নিরাপত্তা
আশুলিয়ায় লাশ পোড়ানোর মামলা: অভিযোগ গঠনের বিষয়ে আদেশ ২১ আগস্ট
সর্বশেষ খবর
টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’
টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের
ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা
ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media