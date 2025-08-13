গভীর রাতে আ.লীগের মিছিল থেকে পুলিশকে কুপিয়ে জখম, গ্রেফতার ১৯

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে পুলিশের ওপর হামলায় একজন উপপরিদর্শক (এসআই) আহত হয়েছেন। সোমবার রাতে বন্দর থানা এলাকার সল্টগোলা ক্রসিংয়ের ইশান মিস্ত্রি হাট-সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযানে আওয়ামী লীগের ১৯ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।
এর আগে মঙ্গলবার রাতে হামলার ঘটনায় বন্দর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। মামলায় ৫৮ জনকে আসামি করা হয়। এর মধ্যে ১৮ জনের নাম উল্লেখসহ ৪০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। মামলায় বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকাল পর্যন্ত মোট ১৯ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
পুলিশ জানায়, সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সল্টগোলা এলাকায় একটি ঝটিকা মিছিল বের করেন আওয়ামী লীগ, যুবলীগসহ দলটির নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় দলের নেতাকর্মীরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। সেইসঙ্গে বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ রানাকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়। তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠান। এ ঘটনার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ১৯ জনকে গ্রেফতার করে।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘স্থানীয় ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতির নেতৃত্বে মিছিলটি বের করা হয়। তার নেতৃত্বেই পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে। হামলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মীরা অংশ নেন। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলায় ১৮ জনের নাম উল্লেখসহ ৪০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। এখন পর্যন্ত ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। যারা গ্রেফতার হয়েছে তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী। তাদের চট্টগ্রাম আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টিম মাঠে আছে।’