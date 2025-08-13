X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাম্পে তেল চুরি, দুই ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
১৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৬আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৬
পাম্পে অভিযান

জ্বালানি তেল পরিমাণে কম দেওয়ায় নোয়াখালী পৌর এলাকার দুটি ফিলিং স্টেশনকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো— দত্তেরহাটের পায়রা ফিলিং স্টেশন ও সোনাপুর ফিলিং স্টেশন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকালে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের সহায়তায় চারটি ফিলিং স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাহিম হাসান খান ও কাউসারী আক্তার।

বিএসটিআই নোয়াখালী কার্যালয়ের উপ-পরিচালক শেখ মাসুম বিল্লাহ জানান, পরিমাপক পাত্রে জ্বালানি তেল নিয়ে দেখা গেছে, পায়রা ফিলিং স্টেশনে ১০ লিটারে ৬০ মিলিলিটার ও সোনাপুর ফিলিং স্টেশন ১০০ মিলিলিটার কম দেয়। এ অভিযোগে পায়রা ফিলিং স্টেশনকে ৬০ হাজার টাকা এবং সোনাপুর ফিলিং স্টেশনকে ৯০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে আরও অংশ নেন বিএসটিআই নোয়াখালী কার্যালয়ের পরিদর্শক (মেট্রোলজি) প্রকৌশলী জিল্লুর রহমান। তিনি জানান, শহরের মাইজদী এলাকায় সোনাপুর-চৌমুহনী আঞ্চলিক মহাসড়কের দুই পাশে অবস্থিত আরও দুটি ফিলিং স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেগুলো হলো— মেসার্স আবদুল হক ও সাজ্জাদ ফিলিং স্টেশন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফাহিম হাসান খান বলেন, দুটি ফিলিং স্টেশনের কারচুপি হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়েছে। দায়িত্বরত ব্যক্তিরা দায় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কেবল অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। তারা অঙ্গীকার করেছেন ভবিষ্যতে এ ধরনের অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

/এফআর/
বিষয়:
অপরাধজ্বালানি তেল
সম্পর্কিত
আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে জেট ফুয়েলের দাম বেড়েছে, অভ্যন্তরীণ কমেছে
জমি লিখে না দেওয়ায় বাবাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
ভাড়াটে কিলার দিয়ে আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে: সাংবাদিক তুহিনের স্ত্রী
সর্বশেষ খবর
জুলাই আন্দোলনে হামলার আসামি পেলেন ‘গণঅভ্যুত্থানে সাহসী সাংবাদিকের’ সম্মাননা
জুলাই আন্দোলনে হামলার আসামি পেলেন ‘গণঅভ্যুত্থানে সাহসী সাংবাদিকের’ সম্মাননা
কোহলির সঙ্গে তুলনাই বাবরের পতনের কারণ: শেহজাদ
কোহলির সঙ্গে তুলনাই বাবরের পতনের কারণ: শেহজাদ
দেশে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
দেশে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা
সাদাপাথর লুটপাটের সত্যতা পেয়েছে দুদক, পুলিশ ও প্রশাসন ছিল নীরব
সাদাপাথর লুটপাটের সত্যতা পেয়েছে দুদক, পুলিশ ও প্রশাসন ছিল নীরব
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
কৃষি খাতকে দখলে নিতে চায় যুক্তরাষ্ট্র: শঙ্কা ফরিদা আখতারের
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
যৌন হয়রানির শিকার শিক্ষক বরখাস্ত, অভিযুক্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media