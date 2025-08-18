X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে গেলো ট্রেন, শিডিউল বিপর্যয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৩আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৩
ট্রেনের পেছনের অংশ রেখে চলে যায় সামনের অংশ

ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী আন্তঃনগর মহানগর এক্সপ্রেস চলন্ত অবস্থায় দুই ভাগ হয়ে গেছে। এতে তাৎক্ষণিক আপ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ স্টেশনের কাছে এ ঘটনা ঘটে। তবে এ ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

আটকে পড়া যাত্রী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার শাকির জাহান জানান, মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি ৫টা ১৫ মিনিটে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন ছেড়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর আশুগঞ্জ স্টেশন ঢোকার মুহূর্তে ‘ট’ ও ‘ঠ’ বগির মাঝখানে আলাদা হয়ে যায়। এতে পেছনের পাঁচটি বগি ছাড়াই ট্রেনটি আশুগঞ্জ প্রবেশ করে। বাকি অংশ আশুগঞ্জ যাত্রাবাড়ী এলাকায় রয়েছে।

তিনি জানান, এতে আপ লাইনে ঢাকার সঙ্গে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিকল্প পন্থায় ডাউনলাইন দিয়ে ঢাকার সঙ্গে কিছুটা বিলম্বে ট্রেন চলাচল করছে। এত ট্রেনের শিডিউল কিছুটা বিপর্যয় হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ট্রেন যাত্রীরা।

ঢাকাগামী মহানগর গোধূলির যাত্রী সৈয়দ মো. জামাল জানান, এক ঘণ্টার ওপর স্টেশনে বসে আছি, আদৌ যেতে পারবো কি না এ নিয়ে শঙ্কায় আছি। যাদের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তদন্ত করে তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করা উচিত।

নূর নামে এত মহানগর গোধূলি ট্রেনের অপর যাত্রী বলেন, বড় ভাই বিদেশ যাবে, রাতে ফ্লাইট। ট্রেনের শিডিউল ওলটপালট হওয়ার কারণে যেতে পারবো কি না এ নিয়ে চিন্তায় আছি। ট্রেনের শিডিউল ঠিক রাখার জন্য সরকারের উচিত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটলো সুযোগ খোঁজ রাখা উচিত।

ট্রেন যাত্রী মোহাম্মদ উজ্জ্বল মিয়া জানান, অল্পের জন্য মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের বিচ্ছিন্ন হওয়া বগির যাত্রীরা বেঁচে গেছেন। সে সময় যদি অফলাইন দিয়ে অন্য ট্রেন আসতো, তাহলে ভয়াবহ সংঘর্ষ হতো।

এদিকে মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের বিচ্ছিন্ন রেখে যাওয়া অংশ উদ্ধার করতে এসে কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনও বিকল হয়ে যায়। এতে ভোগান্তির মাত্রা আরও বাড়ে। তবে আপলাইনে বিচ্ছিন্ন বগি অপসারণ করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আপলাইন বন্ধ থাকার কারণে, ডাউন লাইন দিয়ে ঢাকাগামী মহানগর গোধূলি জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস থেকে দেড় ঘণ্টা বিলম্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন ত্যাগ করে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত সাড়ে ৮টা) দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

তবে কী কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি।

/এফআর/
বিষয়:
ট্রেন দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেনের ৫টি বগি লাইনচ্যুত
লাইনচ্যুত রমনা লোকাল ট্রেন উদ্ধারে আসা রিলিফ ট্রেনও লাইনচ্যুত!
পদ্মা এক্সপ্রেসের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-উত্তরবঙ্গ ট্রেন চলাচল বন্ধ
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণ ২০ আগস্ট
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল
জবির এক বিভাগ থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি অপসারণ করলো ছাত্রদল
রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
রামপুরায় তেলের লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে চুয়েটের ১০ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ
সর্বাধিক পঠিত
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
বিধবা নারীর সংবাদ সম্মেলন‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media