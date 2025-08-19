X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ওয়াকিটকির বার্তা ফাঁসের অভিযোগে গ্রেফতার সেই কনস্টেবল রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৩আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৩
অমি দাশ

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) সব সদস্যের উদ্দেশে ওয়াকিটকিতে কমিশনার হাসিব আজিজের দেওয়া বক্তব্য ফাঁস করার অভিযোগে গ্রেফতার কনস্টেবল অমি দাশকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আলাউদ্দীন শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর মো. রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ‘মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গ্রেফতার কনস্টেবল অমি দাশকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।’

এর আগে, রবিবার (১৭ আগস্ট) রাতে কনস্টেবল অমি দাশকে গ্রেফতার করে খুলশী থানা পুলিশ।

অমি দাশ পুলিশের টেলিকম ইউনিটের কনস্টেবল। তিনি প্রেষণে সিএমপির খুলশী থানায় কর্মরত আছেন। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অফিসিয়াল সিক্রেটস আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতার অমি দাশ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার বাসিন্দা।

নগরের সল্টগোলা ক্রসিং এলাকার ঈশান মিস্ত্রির হাট–সংলগ্ন সড়কে গত ১১ আগস্ট রাতে বিক্ষোভ মিছিল করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এ সময় বিক্ষোভকারীদের হামলায় পুলিশের বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ রানা গুরুতর আহত হন।

পরদিন রাতে ওয়াকিটকিতে সিএমপির সব সদস্যের উদ্দেশে মৌখিক নির্দেশনায় কমিশনার হাসিব আজিজ বলেন, ‘২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে যে অস্ত্রের প্রাধিকার ছিল, ওই প্রাধিকার অনুযায়ী থানার মোবাইল পার্টি, প্যাট্রোল পার্টি, ডিবির টিমসমূহ ও সকল ফোর্স অস্ত্র ক্যারি করবে। আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া এবং লাইভ অ্যামুনিশন ছাড়া কোনও প্যাট্রোল পার্টি, মোবাইল পার্টি, ডিবির পার্টি, চেকপোস্ট পার্টি বের হবে না। প্রাধিকার অনুযায়ী অস্ত্র, গোলাবারুদ ও স্যুট পরে তারপর ডিউটিতে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘শুধু রাবার বুলেট দিয়ে কাজ হচ্ছে না। বন্দরে (বন্দর থানা) একজন এসআই গুরুতর আহত হয়েছেন। আরেক দিন আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটবে। বন্দর থানার অফিসার যে অবস্থায় পড়েছেন, ওই পরিস্থিতিতে পড়লে যেন লাশ ছাড়া মোবাইল পার্টি, প্যাট্রোল পার্টি ফেরত না আসে। পুলিশের কোনও টহল পার্টির সামনে অস্ত্র বের করলে, আই রিপিট, সেটা ধারালো অস্ত্র হতে পারে কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র হতে পারে—অস্ত্র বের করা মাত্র গুলি হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই, সবাইকে বলছি। আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার, দণ্ডবিধি ৯৬ থেকে ১০৬ পর্যন্ত, আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার সব পুলিশ অফিসারের আছে। অস্ত্র কিংবা কোপ দেওয়ার আগে অস্ত্র বের করা মাত্র গুলি হবে। সরকারি গুলির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।’

নিজেদের অভ্যন্তরীণ এ বার্তা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও। এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর চট্টগ্রামের শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে অস্বস্তি দেখা দেয়। নিজেদের গোপনীয় এমন বার্তা বাইরে চলে যাওয়ায় নড়েচড়ে বসেন তারা। পরে তদন্তে নেমে ওই পুলিশ সদস্যকে শনাক্তের পর গ্রেফতার করা হয়।

/কেএইচটি/
বিষয়:
পুলিশগ্রেফতাররিমান্ড
সম্পর্কিত
মোহাম্মদপুর এলাকার ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ ভাগ্নে বিল্লাল গ্রেফতার
অনলাইন জিডি সেবা বন্ধ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বলছে ‘কারিগরি ত্রুটি’
রাজধানীর সবুজবাগে চোরাই গাড়িসহ গ্রেফতার ১
সর্বশেষ খবর
তারেক রহমান-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে ফের আপিল শুনানি বুধবার
একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলাতারেক রহমান-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে ফের আপিল শুনানি বুধবার
মাউশির মহাপরিচালকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাবেক শিক্ষকের মামলা
মাউশির মহাপরিচালকসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সাবেক শিক্ষকের মামলা
হোয়াইট হাউজে জেলেনস্কির উষ্ণ অভ্যর্থনা, তবে রয়ে গেছে অনেক প্রশ্ন
হোয়াইট হাউজে জেলেনস্কির উষ্ণ অভ্যর্থনা, তবে রয়ে গেছে অনেক প্রশ্ন
বাম জোটের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ ঘোষণা
ডাকসু নির্বাচন বাম জোটের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ‘প্রতিরোধ পর্ষদ’ ঘোষণা
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
পোড়ানো হলো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সম্পর্কিত চার শতাধিক বই
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media