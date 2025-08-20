মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার এক প্রবাসী যুবকের বিরুদ্ধে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ওই প্রবাসীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল ও তার বসতঘর ভেঙে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকালে এ ঘটনাটি ঘটে । সংবাদ পেয়ে মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রশাসন ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনে। এ ছাড়া মতলব দক্ষিণ উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই প্রবাসীর আগুনে পুড়ে যাওয়া পরিত্যক্ত ঘরটি রক্ষার চেষ্টা করে।
জানা যায়, অভিযুক্ত যুবক ইউরোপের একটি দেশ থেকে ফেসবুক লাইভে এসে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানায় বিভিন্ন মহলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে মতলব উপজেলা ইমাম-ওলামা ঐক্য পরিষদ খাদেরগাঁও ইউনিয়ন শাখার আয়োজনে মঙ্গলবার বিকালে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করে। বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন শুরুর আগে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী প্রবাসীর বাড়িতে গিয়ে তার বসতঘরটি ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
এ বিষয়ে মতলব দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আমজাদ হোসেন বলেন, ‘আমাদের সকলের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে মন্তব্যকারী যে-ই হোক তাকে আইনের আওতায় এনে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। তবে তার অপরাধের জন্য তার বাড়িঘরে হামলা ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাই সবাইকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। আপনারা (বিক্ষুব্ধ) তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বা স্মারকলিপি প্রদান করুন। আমরা তার বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা নেবো।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুমতাহিনা পৃথুলা ও মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ।