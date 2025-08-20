১০ হাজার ইয়াবাসহ পুলিশ সদস্য গ্রেফতার

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় একটি মোটরসাইকেলে তল্লাশি চালিয়ে ১০ হাজার ইয়াবাসহ মনিরুল ইসলাম নামের এক পুলিশ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার মনিরুল কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পুলিশের বিশেষ শাখার (সিটি এসবি) সদস্য এবং সিএমপির কোতোয়ালি জোনে কর্মরত। ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত তার মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কামাল হোসেন বলেন, ‘বিক্রির উদ্দেশ্যে ইয়াবার চালান কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাচ্ছিলেন মনিরুল। তার বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়েছে। মামলা দায়েরের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, গ্রেফতার মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।