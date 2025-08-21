চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে পিস্তলসহ আটক ৩

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে পিস্তলসহ তিন জনকে আটক করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কধুরখীল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- কধুরখীলের রহমান ফকির বাড়ির মো. জাকির হোসেন (৫২), মো. আরমান হোসেন জিসান (২৮) ও এক কিশোর (১৭)।
এ সময় তাদের কাছ থেকে ২টি দেশীয় পিস্তল, ৩টি ছোরা, ২টি সেলফ ডিফেন্স স্টিক ও ৩টি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে।
এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন অ্যাডহক ৪৮ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাহউদ্দিন আল মামুন।
বোয়ালখালী সেনাক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাসেল প্রধান বলেন, ‘আটকদের বিরুদ্ধে ইয়াবা ব্যবসাসহ এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করার অভিযোগ আছে।’