বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
গ্রিসে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যুবক নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪২আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪২
সুদীপ ঘোষ

গ্রিসে সড়ক দুর্ঘটনায় সুদীপ ঘোষ (৪০) নামে এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সুদীপ ঘোষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া পৌর এলাকার রাধানগর ঘোষপাড়ার বাসিন্দা।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে ঘোষপাড়ার বাসিন্দা দুলাল ঘোষ জয় নামে এক যুবক জানান, সুদীপ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। কাজে যাওয়ার পথে তাকে বহনকারী মোটরসাইকেল একটি খুঁটিতে ধাক্কা লাগলে তিনি প্রাণ হারান। বুধবার (২০ আগস্ট) গভীর রাতে পরিবারের লোকজন তার মৃত্যুর খবর পান। মোটরসাইকেলে থাকা আরও এক আরোহী মারা গেছেন বলেও জানা গেছে। তবে বাংলাদেশি ওই ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

দুলাল ঘোষ আরও জানান, প্রায় এক যুগ আগে সুদীপের বাবা সুকুমার ঘোষ নিখোঁজ হন। বাবার শ্রাদ্ধ করতে বছর দেড়েক আগে সুদীপ সর্বশেষ দেশে আসেন। তার লাশ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে। পরিবারে সুদীপের মা, স্ত্রী, ছোট মেয়েসন্তানসহ চাচার পরিবারের লোকজন রয়েছেন।

বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনানিহতগ্রিস
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
