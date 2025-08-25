চট্টগ্রামে মোটেল সৈকত বার ও রেস্টুরেন্টে আগুন

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মোটেল সৈকত বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল পৌনে ৯টার দিকে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট।
পরে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আগ্রাবাদ কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে নগরের স্টেশন রোডে মোটেল সৈকত বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে আগুন লাগার খবর পাই। আগ্রাবাদ ও নন্দনকানন স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তদন্তসাপেক্ষে জানা যাবে।’
গত বছরের ৫ আগস্ট বারটি লুটপাট হয়েছিল। পরে নতুন করে সংস্কারের পর চালু হয়।