সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
১০ ভাদ্র ১৪৩২
চট্টগ্রামে মোটেল সৈকত বার ও রেস্টুরেন্টে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৫আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৫
ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিটের চেষ্টায় আধা ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের মোটেল সৈকত বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল পৌনে ৯টার দিকে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট।

পরে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আগ্রাবাদ কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে নগরের স্টেশন রোডে মোটেল সৈকত বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে আগুন লাগার খবর পাই। আগ্রাবাদ ও নন্দনকানন স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তদন্তসাপেক্ষে জানা যাবে।’

গত বছরের ৫ আগস্ট বারটি লুটপাট হয়েছিল। পরে নতুন করে সংস্কারের পর চালু হয়।

অগ্নিকাণ্ড
নির্বাচন আয়োজনের জন্য দেশ প্রস্তুত ও স্থিতিশীল আছে: প্রধান উপদেষ্টা
সেতু নির্মাণ ও সড়ক সংস্কারের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
ঘুষকাণ্ডে জড়িত পটুয়াখালীর সেই পিপির নিয়োগ বাতিল করে প্রজ্ঞাপন
খুলনায় ট্রাক-ইজিবাইক সংঘর্ষে ২ জন নিহত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
সমালোচনার মুখে জাহ্নবী বললেন, ‘আমি মালায়ালি নই’
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
