বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
ডিসেম্বরে শেষ হবে পারকি পর্যটন কমপ্লেক্সের কাজ: উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:২৫
পারকি পর্যটন কমপ্লেক্স পরিদর্শনে উপদেষ্টা

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, ‘চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পারকি সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন নির্মাণাধীন পর্যটন কমপ্লেক্সের কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে।’

বুধবার (২৭ আগস্ট) চট্টগ্রাম আনোয়ারায় পারকি পর্যটন কমপ্লেক্স পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা বলেন। 

পর্যটন উপদেষ্টা বলেন, ‘এই কমপ্লেক্সকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় রূপে সাজানো হয়েছে। এই কমপ্লেক্সে পর্যটকদের জন্য রয়েছে সব সুবিধা—নিরাপদ অবকাশ যাপন, আধুনিক আবাসন ব্যবস্থা, বিনোদনকেন্দ্র, পার্কিং, শিশুদের খেলার স্থান, রেস্টুরেন্ট, ওয়াশ ব্লকসহ অত্যাধুনিক অবকাঠামো। পর্যটন কমপ্লেক্সে আগত দর্শনার্থীরা সমুদ্রের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি উপভোগ করতে পারবেন সুপরিকল্পিত অবকাশ পরিবেশ। এখানে রয়েছে পারিবারিক ও গ্রুপ ভিত্তিক বিশ্রামাগার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মুক্তমঞ্চ এবং জলক্রীড়া সুবিধা। স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এ প্রকল্প।’

শেখ বশির বলেন,  ‘এখানে মিঠা পানির ব্যাপক সংকট রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পটি নেওয়ার সময় ঠিকভাবে পানির সম্ভাব্যতা যাচাই না করার কারণেই অনেক দূর থেকে পানি টেনে আনতে হচ্ছে। এসব নানা কারণে প্রকল্পের কাজে ধীর গতি দেখা দিয়েছে। এরইমধ্যে প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সঙ্গে বসে আমরা একটা সময় নির্দিষ্ট করেছি যে, এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই সবধরনের অবকাঠামোগত কাজ শেষ হবে।’

এ সময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম নাসরীন জাহান বলেন, ‘পারকি সমুদ্রসৈকতের পর্যটন কমপ্লেক্স একটি সম্ভাবনাময় প্রকল্প। এতে স্থানীয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং টুরিস্ট পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রয়োজন।’

পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সায়েমা শাহীন সুলতানা, প্রকল্প পরিচালক মাজেদুর রহমান, আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপক ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ১৮ মার্চ  বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পরিচালক (যুগ্মসচিব) নুর ই আলম পারকি সমুদ্র সৈকতে নির্মাণাধীন পর্যটন কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জানা গেছে, পারকি সমুদ্রসৈকত আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ১৩ দশমিক ৩৬ একর জমিতে ৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে শুরু হয় অত্যাধুনিক পর্যটন কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ। প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ছিল দুই বছর। ২০২০ সালের নভেম্বরে মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তিনটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে ২০ শতাংশ কাজও শেষ করতে পারেনি। ফলে দ্বিতীয় দফায় নির্মাণকাজের মেয়াদ বাড়ানো হয় ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়ায় ৭১ কোটি ২৫ লাখ টাকায়। কিন্তু মেয়াদ ও বরাদ্দ দুটি বাড়িয়েও কাজের ধীরগতির কারণে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কাজ শেষ করতে না পারায় পুনরায় চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ। 

আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও তাহমিনা আক্তার বলেন, ‘পারকি উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। এটা বাস্তবায়ন হলে পারকি উন্নত  পর্যটন এলাকায় রূপ নেবে। আমরা সরকারের নির্দেশনা রয়েছে। আমরা আমরা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে যাতে কাজ শেষ হয় সে জন্য নিয়মিত তদারকি করছি। আশা করছি ডিসেম্বরে কাজ শেষ হবে।’

পর্যটনশেখ বশিরউদ্দীন
