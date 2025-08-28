অক্টোবরে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুরু

কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে আগামী অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, ‘আগামী অক্টোবরে কক্সবাজার বিমানবন্দর দিয়ে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট শুর হবে। ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে একটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু করা হবে। পরবর্তীতে আরও ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে।’
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে কক্সবাজার বিমানবন্দরের নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক টার্মিনাল ভবন ও রানওয়ে সম্প্রসারণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সরকারি বড় বড় প্রকল্পে দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে। দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত করছে দুদক। কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের প্রকল্পে দুর্নীতি হলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে দুদক। আমাদের সরকারের লক্ষ্য হলো প্রায় শেষ হয়ে আসা প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করা। এক্ষেত্রে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তোলায় এখন আমাদের কাজ।’
এর আগে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপদেষ্টা কক্সবাজার বিমানবন্দরে পৌঁছান। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বিমানবন্দরের কর্মকর্তা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করেন তিনি। পরে নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনালের নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ভবনের অ্যারাইভাল হল এলাকা, চেক ইন কাউন্টার, প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন এলাকা, মেজানাইন, এলিভেশন এলাকাসহ নির্মাণাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। পরে বিমানবন্দরের সম্প্রসারিত রানওয়েতে যান।