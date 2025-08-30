নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ

ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা। এ বিক্ষোভে সমর্থন দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগর নেতৃবৃন্দ।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা নগরীর পাঁচলাইশ থানার দুই নম্বর গেট মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে নেতৃত্ব দেন দলটির উচ্চতর পরিষদের সদস্য জসীম উদ্দিন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শতাধিক নেতাকর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে দুই নম্বর গেট মোড়ে অবস্থান নেয়। তারা আশপাশের ৪-৫টি স্পটে পরিত্যক্ত কাগজ জমা করে তাতে আগুন দিয়েছে। এ কারণে ওই মোড় দিয়ে গাড়ি চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান বলেন, ‘ঢাকায় নুরুল হক নুর আহত হওয়ার ঘটনায় দুই নম্বর গেট মোড়ে বিক্ষোভ হয়। বিকল্প সড়কে যানবাহন চলাচল করে। রাত ১২টার পর নেতাকর্মীরা সরে গেলে যানবাহন চলাচল আবারও স্বাভাবিক হয়। তবে এতে অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা ঘটেনি।’
এদিকে রাত পৌনে ১২টায় এক বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয় কমিটির সদস্য রিদুয়ান হৃদয় বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম সহযোদ্ধা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং অন্যান্য নেতাকর্মীদের ওপর যৌথ বাহিনীর নৃশংস হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের দুই নম্বর গেট ব্লকেড কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি, চট্টগ্রাম মহানগর পূর্ণ সংহতি জানাচ্ছে।’