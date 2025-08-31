X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কুমিল্লায় মাদক নিয়ে বিরোধে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৫
হাসপাতালে নিহতের স্বজনদের আহাজারি

মাদক ব্যবসা নিয়ে বিরোধের জের ধরে কুমিল্লা নগরীর কাটাবিল এলাকায় এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। কাঁটাবিল মসজিদের সামনে শনিবার রাত পৌনে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) সাইফুল মালিক। 

হত্যাকাণ্ডের শিকার ওই যুবকের নাম মোহরম হোসেন (৩৫)। তিনি নগরীর মুরাদপুর এলাকার চারু মিয়ার ছেলে। শ্বশুরবাড়ি নগরীর কাঁটাবিল এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

নিহতের বন্ধু অপু জানান, শনিবার সন্ধ্যায় কাঁটাবিল থেকে নগরীর পাথুরিয়া পাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন অপু ও মোহরম। কাঁটাবিল মসজিদের সামনে আসলে ২০ থেকে ২৫ জনের একটি দল যুবক তাদের ওপর হামলা করে। এ সময় মোটরসাইকেল থেকে অপুকে নামিয়ে নেয় তারা। চালক মোহরমকে মোটরসাইকেলে থাকা অবস্থায় কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে পাশের একটি দোকানে নিয়ে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। 

স্থানীয়রা জানান, নিহত মোহরম মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। মাদক সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষ তার ওপর হামলা করেছে। তবে কারা হামলা করেছে, তা প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি।

কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, নিহত যুবকের বিরুদ্ধে ১৮টি মামলা রয়েছে। যার মধ্যে হত্যা, চাঁদাবাজি ও মাদক সংক্রান্ত মামলাও আছে। লাশ উদ্ধারের পর মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

/এএম/এমকেএইচ/
বিষয়:
মাদক দ্রব্যকুপিয়ে হত্যা
সম্পর্কিত
আসছে স্বর্ণ ও ভয়ংকর মাদকআন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের টার্গেট শাহজালাল
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজিবির অভিযানে ইয়াবাসহ দুই যুবক আটক
দেশে কোনও বৈধ সিসা বার নেই: ডিএনসি
সর্বশেষ খবর
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার আমিরাতও পাত্তা পেলো না
পাকিস্তানের বিপক্ষে এবার আমিরাতও পাত্তা পেলো না
চায়ের দোকানদারদের মেধাবী সন্তানদের সম্মাননা দিল ‘নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড’
চায়ের দোকানদারদের মেধাবী সন্তানদের সম্মাননা দিল ‘নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড’
জাপা কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষ, আহত ২ সাংবাদিক 
জাপা কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষ, আহত ২ সাংবাদিক 
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
সংঘর্ষের পর জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি
সংঘর্ষের পর জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
লাল শার্ট পরা ব্যক্তি নুরকে পেটায়নি: রাশেদ খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media