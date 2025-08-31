X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
মাদক নিয়ে কারাগারে এলেন ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে, মিললো জেল-জরিমানা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০০আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০০
কুমিল্লা কারাগারে গাঁজা নিয়ে স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে এসে কারারক্ষীদের হাতে ধরা পড়েছেন এক ব্যক্তি। রবিবার (৩১ আগস্ট) কুমিল্লা কারাগারের ফটকে তাকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। পরে তাকে এক মাসের কারাদণ্ড ও ২০ টাকা জরিমানা করা হয়।

ওই ব্যক্তির নাম মো. সফিক (৬০)। তিনি জেলার চান্দিনা উপজেলার রূপনগর গ্রামের মো. ছাদেকের ছেলে। তিনি তার বন্দি দুই ভাই ইয়াছিন ও ইসমাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন।

কারা সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ১০টায় চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে কারারক্ষী মো. আব্দুল হান্নান ওই দর্শনার্থীকে তল্লাশি করে তার শার্টের পকেটে একটি বিড়ি গাঁজা এবং পরে তার শরীর তল্লাশি করে আরও ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেন। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি গাঁজা সেবন করেন বলে বিষয়টি স্বীকার করেন। পরবর্তীতে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে এক মাস বিনা শ্রম কারাদণ্ড ও ২০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার হালিমা খাতুন বলেন, ‘কারাগার প্রাঙ্গণে মাদকসহ যেকোনও প্রকার অবৈধ দ্রব্য প্রবেশ রোধে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার সর্বদা সতর্ক ও তৎপর।’

