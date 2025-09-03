X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বিরুদ্ধে মসজিদের সরকারি অনুদান আত্মসাতের অভিযোগ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪১আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৭
ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, মেম্বার আলমগীর কাজী ও আব্দুল জলিল

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার ১নং রাজারগাঁও ইউনিয়নে মসজিদের সরকারি অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, ইউপি চেয়ারম্যান ও দুই সদস্যের বিরুদ্ধে। বিষয়টি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

জানা যায়, উপজেলার রাজারগাঁও ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে অবস্থিত পূর্ব রাজারগাঁও বাইতুল আকসা জামে মসজিদের উন্নয়নকাজে উপজেলা প্রশাসনের টিআর প্রকল্প থেকে দুটি অর্থবছরে (২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬) মোট ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা অনুদান বরাদ্দ দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৯০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে আরও ৯০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়।

কিন্তু মসজিদ কমিটির দাবি প্রথম ধাপে তারা মাত্র ৫০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় ধাপে ২০ হাজার টাকা পেয়েছেন। অর্থাৎ মোট ৭০ হাজার টাকা তাদের হাতে এসেছে। বাকি ১ লাখ ১০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় ইউপি সদস্য আলমগীর কাজী, আব্দুল জলিল মেম্বার ও ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে।

মসজিদ কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন, ‘আমাদের অ্যাকাউন্টে এক লাখ আশি হাজার টাকা উঠেছে। চেয়ারম্যান আমাদের কাছ থেকে আগেই ব্ল্যাংক চেকে সই নিয়েছিল। পরে দুই মেম্বার ও আমার ক্যাশিয়ার গিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন। প্রথম দফায় ৫০ হাজার, দ্বিতীয় দফায় ২০ হাজার টাকা আমাদের হাতে দিয়েছেন। বাকি টাকা পাইনি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আলমগীর ও জলিল মেম্বার ইউএনও-ডিসিকে দিতে হবে এই কথা বলে আমাদের কাছ থেকে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা নিয়ে যায়।’

অভিযোগ প্রসঙ্গে ইউপি সদস্য আলমগীর কাজী বলেন, ‘আমি শুধু খবর দিয়েছি যে অনুদানের টাকা ব্যাংকে গেছে। টাকা তোলার ব্যাপারে আমি যাইনি। আমি কাউকে টাকা দিইনি।’

অভিযোগের বিষয়ে ইউপি সদস্য আব্দুল জলিল বলেন, ‘আমি এক টাকাও আত্মসাৎ করিনি। চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে টাকা উঠানোর সময় যেতে বলেছে, তাই গেছি।’

অন্যদিকে ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘মসজিদের লোকজনই বলেছে যে তারা টাকা পাননি। মেম্বাররা টাকা নিয়েছে এটার কোনও প্রমাণ আছে কি? আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে টাকা দিইনি।’

হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মো. আশেকুর রহমান বলেন, ‘আমরা মসজিদের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়েছি। পরে তারা যদি টাকা তুলে ভাগাভাগি করে থাকে, সেটা আমাদের দায় নয়।’

হাজীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইবনে আল জায়েদ হোসেন বলেন, ‘আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখবো। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আরও পড়ুন: নারীবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নতুন উদ্যোগ

/কেএইচটি/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
ভারত থেকে সাফল্য নিয়ে ফিরলো বাংলাদেশের সাঁতারুরা
ভারত থেকে সাফল্য নিয়ে ফিরলো বাংলাদেশের সাঁতারুরা
ডাম্পট্রাকে ট্রেনের ধাক্কা, প্রাণ গেলো চালক-মালিকের
ডাম্পট্রাকে ট্রেনের ধাক্কা, প্রাণ গেলো চালক-মালিকের
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি শুরু
ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি শুরু
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media