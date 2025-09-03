X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গায়ে ধাক্কায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৮আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৮
গায়ে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত

গায়ে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। বুধবার (০৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার উচালিয়াপাড়া মোড়ে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে সরাইল থানা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লস্কর তপুর মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য উচালিয়াপাড়া এলাকায় জড়ো হচ্ছিলেন একদল নেতাকর্মী। এ সময় মুজাহিদুল ইসলাম নামে স্থানীয় এক যুবকের গায়ে ধাক্কা লাগে আরেক যুবকের। এ নিয়ে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য বিএনপির কর্মী মোশাররফ হোসেন এগিয়ে যান। তখন মোশাররফকে মারধর করেন মুজাহিদ। ঘটনাটি দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান। খবর পেয়ে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে পুলিশ। এরপর সৈয়টুলা এবং উচালিয়াপাড়ার লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

সরাইল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লস্কর তপু বলেন, ‘আমার সভাস্থল থেকে একটু দূরে ঘটনাটি ঘটেছে। আমার কর্মী মোশাররফকে মারধর করেছেন মুজাহিদ নামের এক যুবক। তবে মুজাহিদের পরিচয় এখনও জানতে পারিনি। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করতে পেরেছি আমরা।’

সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেন, ‘পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। সংঘর্ষ থামাতে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।’

সংঘর্ষআহত
