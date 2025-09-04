X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে লাল রঙ মেরে প্রতীকী প্রতিবাদ

চবি প্রতিনিধি 
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৫৪
স্থানীয়দের হামলার ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগসহ সাত দফা দাবিতে প্রক্টর অফিসের সামনে মশাল মিছিল ও প্রতীকী প্রতিবাদ করেছেন ‌‘অধিকার সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ’

স্থানীয়দের হামলার ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগসহ সাত দফা দাবিতে প্রক্টর অফিসের সামনে মশাল মিছিল ও প্রতীকী প্রতিবাদ করেছেন ‌‘অধিকার সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ’। এ সময় তারা মশাল মিছিল করে প্রক্টর অফিসের দেয়ালে লাল রঙ নিক্ষেপ করে প্রতিবাদ জানান।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ এলাকায় জড়ো হয়ে স্লোগান দেন তারা। পরবর্তীতে মিছিল নিয়ে প্রক্টর অফিসের সামনে গিয়ে অবস্থান করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান।

এ সময় তারা, ‘প্রশাসনের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত লাল, প্রশাসন কোন চ্যাটের বাল’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত লাল, প্রক্টর কোন চ্যাটের বাল’, ‘পদত্যাগ পদত্যাগ, প্রক্টরের পদত্যাগ’, ‘পদত্যাগ পদত্যাগ, তানভীরের পদত্যাগ’, ‘প্রক্টর তুই গদি ছাড়, এই মুহূর্তে গদি ছাড়’, ‘নাজমুল তুই গদি ছাড়, এই মুহূর্তে গদি ছাড়’, ‘পারভীন তুই গদি ছাড়, এই মুহূর্তে গদি ছাড়’, ‘প্রক্টরের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। 

অধিকার সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ স্থানীয়দের হামলায় শিক্ষার্থী আহতের ঘটনায় প্রশাসনকে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নিয়ে প্রক্টরিয়াল বডিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ করা, আহত শিক্ষার্থীদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে চিকিৎসা প্রদান, নিরাপত্তাহীন অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য অবিলম্বে মানসম্মত ভ্রাম্যমাণ আবাসনের ব্যবস্থা ও আবাসনচ্যুত শিক্ষার্থীদের মালামাল উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্ভূত পরিস্থিতিকে ঘিরে বিশেষভাবে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের সকলপ্রকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ মোট সাত দফা জানান।

এ ছাড়া তারা সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা এবং নিরাপরাধ এলাকাবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা, বৈপরীত্যমূলক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে উভয়পক্ষের অন্তর্ভুক্তিমূলক সমন্বয় কমিটি গঠন করা এবং ন্যূনতম তিন মাস পরপর মিটিং করা, সিন্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং নিরাপদ ক্যাম্পাসের রোডম্যাপ প্রকাশ ও বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সুজান কবীর বলে, ‘প্রক্টর অফিসের সামনে লাল রঙ নিক্ষেপ করা হয়েছে। এটা মূলত আমাদের ভাইদের জন্য। দুই নম্বর গেটে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসীদের হামলায় শিক্ষার্থীরা আহত হয়েছেন। আমাদের শিক্ষার্থীদের যে এত রক্ত ঝরেছে, সেই রক্তের প্রতীক হিসেবে আমাদের এ কর্মসূচি। আমাদের প্রশাসন দেখেও দেখছে না। তারা যাতে দেখতে পারে এই কারণে মূলত আমাদের এই প্রতীকী কর্মসূচি।’

মশাল মিছিল শেষে আহতদের রক্তের প্রতীক হিসেবে লাল রঙ নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেন তারা। প্রতীকী প্রতিবাদ শেষে পরদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে তাদের কর্মসূচি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

/এএম/
বিষয়:
বিক্ষোভহামলাআহতচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
কিশোরগঞ্জে শিক্ষককে মারধর করায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের মশাল মিছিল
চবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষমামুনের মাথার খুলি ফ্রিজে, ব‍্যান্ডেজে লেখা ‘হাড় নেই, চাপ দেবেন না’
সর্বশেষ খবর
থামছে না মব সন্ত্রাস, আক্রান্ত ব্যক্তিই হচ্ছেন আসামি
থামছে না মব সন্ত্রাস, আক্রান্ত ব্যক্তিই হচ্ছেন আসামি
কিশোরগঞ্জে শিক্ষককে মারধর করায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
কিশোরগঞ্জে শিক্ষককে মারধর করায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ
মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন
মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন
চকবাজারে ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদন-বিক্রির অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার
চকবাজারে ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদন-বিক্রির অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media