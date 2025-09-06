X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
প্রধান বিচারপতিও কনটেম্পট অব কোর্টের ঊর্ধ্বে নন: অ্যাটর্নি জেনারেল

নোয়াখালী প্রতিনিধি
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫১আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫১
শনিবার দুপুরে নোয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতিতে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন অ্যাটর্নি জেনারেল ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামান

প্রধান বিচারপতিও কনটেম্পট অব কোর্টের ঊর্ধ্বে নন বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মো. আসাদুজ্জামান। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নোয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতিতে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‌‘লইয়াদের বিরুদ্ধে কনটেম্পট হয়, জাজদের বিরুদ্ধে কেন হয় না। আপনাদের সদয় বিবেচনার জন্য বলছি, আজকের বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি যেদিন ওনার আসনে আসিন হলেন, আমি বলেছিলাম, “মাননীয় প্রধান বিচারপতি আপনার বিচারকদের বলে দেবেন, আমার কোনও লইয়ার যেন কোনও বিচারক দ্বারা অসম্মানিত না হয়”। আমি আরও বলেছিলাম, “প্রায় ৮০ হাজার লইয়ার আপনার আদালতের কর্মকর্তা। উনি প্রিসাইডিং বা জাজ হিসেবে কোনও লইয়ারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে না পারে এটা আপনি খেয়াল রাখবেন”। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিলাম, “মাননীয় প্রধান বিচারপতি মনে রাখবেন আপনিও কিন্তু কনটেম্পট অব কোর্টের ঊর্ধ্বে নন”।

তিনি বলেন, ‘আপনার বা কোনও জাজের বিচার প্রক্রিয়ায় এমন কোনও ধারণা যদি তৈরি হয়, তার আদালতে গেলে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে না, আদালত মানুষের নির্যাতনকে প্রশ্রয় দেয়। কোনও বিচারকের এ ধরনের আচরণের কারণে যদি বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়। তাহলে ওই বিচারক আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবেন। উদাহরণ হিসেবে বলেছিলাম, “বিচারপতি খায়রুল হক, সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, মানিক দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে অনাস্থা সৃষ্টি করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে যে ধরনের বিচার ব্যবস্থা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছিল। এখান থেকে আদালত অবমাননার দোষী সাব্যস্ত হওয়া শুরু হোক”। সে কারণে আমি আশ্বস্ত করতে চাই আমরা যারা কাজ করছি তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে থেকে আইনজীবীদের জন্য অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করবো, এটা আমাদের প্রত্যয়।’

নোয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মো. তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. আমির হোসাইন বুলবুলের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার এএম মাহবুব উদ্দিন খোকন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির (চট্টগ্রাম বিভাগ) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, নোয়াখালী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো, নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব হারুনুর রশিদ আজাদ, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আবু সায়েম, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন প্রমুখ।

