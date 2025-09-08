X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
টেকনাফে স্বর্ণসহ দুই পাচারকারী আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:২৪আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:২৪
স্বর্ণসহ আটক দুজন

কক্সবাজারের টেকনাফে প্রায় ৪৬ লাখ টাকা মূল্যের ৩০৪ দশমিক ৮৬ গ্রাম স্বর্ণসহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাতে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একই দিন বিকাল ৫টার দিকে কোস্টগার্ড স্টেশন টেকনাফ নাফ নদসংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে সন্দেহজনক একটি ডিঙি নৌকায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৪৫ লাখ ৮৩ হাজার ৪৩৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়। এ সময় দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়। আটককৃত স্বর্ণ, ডিঙি নৌকা ও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনিব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান কোস্টগার্ডের এই কর্মকর্তা।

তিনি আরও বলেন, ‘সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে কোস্টগার্ডের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

