সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
হাটহাজারী থানায় নতুন ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৮আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৮
হাটহাজারী থানার নতুন ওসি

চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ওসি হিসেবে মনজুর কাদের ভূঁইয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে হাটহাজারী থানার ওসি আবু মাহমুদ কাওসার হোসেনকে বদলি করা হয়েছে জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি হিসেবে।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত বাংলা ট্রিবিউনকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিবি ও শিল্পাঞ্চল) রাসেল। তিনি বলেন, জনস্বার্থে এ বদলি করা হয়েছে।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে হাটহাজারী মাদ্রাসা নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষের পর হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু কাওসার মাহমুদকে রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তার স্থলে থানার দায়িত্ব দেওয়া হয় পরিদর্শক (তদন্ত) মোস্তাক আহমেদকে।

রবিবার বিকালে দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী বড় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় ওসির নীরব ভূমিকার অভিযোগে তাকে প্রত্যাহারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। একই দাবিতে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা রাতে বিক্ষোভ করেন।

জানা গেছে, গত শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে চট্টগ্রামের আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলামের (হাটহাজারী মাদ্রাসা) ‎সামনে আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি করে ফেসবুকে পোস্ট দেন আরিয়ান ইব্রাহিম নামে এক যুবক। এ ঘটনায় কওমি মহলে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ফটিকছড়ি থানা পুলিশ পৌর সদর থেকে আরিয়ান ইব্রাহিম নামে ওই যুবককে আটক করে। আটক আরিয়ান ইব্রাহিম পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মুহাম্মদ মুছার ছেলে। আটকের পর তিনি ভিডিও বার্তায় উক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা চান।‎

রাতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত দেড়শ জন আহত হন। পরদিন ৭ সেপ্টেম্বর বিকালে উভয়পক্ষকে নিয়ে উপজেলা প্রশাসন বৈঠকে বসে বিষয়টি সমাধান করে।

/এফআর/
বিষয়:
পুলিশহাটহাজারি মাদ্রাসাবদলি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
