বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
গলা কেটে হত্যার পর যুবকের লাশ বালুতে চাপা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৪আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৪
নিহত আমিনুল ইসলাম

কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে বালুর নিচ থেকে এক যুবকের (২৭) গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার মোস্তফাপুর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সেলিম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। 

নিহত ওই যুবকের নাম আমিনুল ইসলাম। তিনি বুড়িচং উপজেলার পারুয়ারা এলাকার আলী মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন মোস্তফাপুর এলাকায় একটি বালুর স্তূপের পাশে রক্ত দেখতে পেয়ে সন্দেহ হলে ৯৯৯-এ ফোন করেন স্থানীয় লোকজন। সদর দক্ষিণ মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বালুর স্তূপ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের পরনে পিংক কালারের একটি শার্ট, জিন্স প্যান্ট ও জুতা রয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা রাতের কোনও একসময় দুর্বৃত্তরা তাকে গলা কেটে হত্যার পর লাশ গুমের উদ্দেশ্যে বালুতে চাপা দিয়ে রাখে।

ওসি মোহাম্মদ সেলিম বলেন, ‘খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। হত্যার রহস্য উদঘাটনে পুলিশ ও সিআইডির একটি টিম কাজ করছে।’

/এএম/
বিষয়:
হত্যালাশ উদ্ধার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
