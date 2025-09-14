X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
ছেলেকে মারধরের প্রতিবাদ করায় মাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৩আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৩
আখাউড়া থানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ছেলেকে মারধরের প্রতিবাদ করায় প্রতিপক্ষের হামলায় খাইরুন বেগম (৪৫) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সময় অপর ৬ জন আহত হয়। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার মোগড়া ইউনিয়নের সেনারবাদী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

খাইরুন বেগম সেনারবাদী গ্রামের ধনু মিয়ার স্ত্রী।

স্থানীয় গ্রামবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত দুই দিন আগে একই গ্রামের মাওলা, আজমীর, সবুজ ও আনোয়ার নামের চার যুবক একটি অপরিচিত মেয়েকে নিয়ে এলাকায় ঘুরাফেরা করার সময় খাইরুন বেগমের ছেলে হৃদয় তাদের কাছে মেয়েটির পরিচয় জানতে চায়। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তারা হৃদয়কে মারধর করে আহত করে। শনিবার দুপুরে খাইরুন বেগম প্রতিপক্ষের কাছে তার ছেলেকে মারধর করার কারণ জানতে চাইলে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে খাইরুন বেগমসহ ৭ জন আহত হন।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে দুপুর ২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খাইরুন বেগম মারা যান। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনও সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে বলে স্থানীয়রা আশঙ্কা করছেন।

এ ব্যাপারে আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ছমিউদ্দিন জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনিব্যবস্থা নেওয়া হবে।

