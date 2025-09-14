মালয়েশিয়ায় ভবন থেকে পড়ে মীরসরাইয়ের তরুণের মৃত্যু

মালয়েশিয়ায় কাজ করার সময় তিনতলা ভবন থেকে নিচে পড়ে মারা গেছেন চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ের বাসিন্দা আবু মশিউর রহমান কাকন (২৪)। কাকন ইছাখালী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ভূঁইয়া গ্রামের রশিদ মাঝি বাড়ির আবুল বশরের ছেলে। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) কুয়ালালামপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
ইছাখালী এলাকার বাসিন্দা মোস্তাফিজুর রহমান পিন্টু বলেন, ‘জীবিকার তাগিদে এক বছর আগে মালয়েশিয়া যায় কাকন। অনেক পরিশ্রমী ছেলে সে। শুক্রবার কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত তিনতলা থেকে নিচে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি না।’
এদিকে, ছেলেকে হারিয়ে শোকে স্তব্ধ তার বাবা-মা। এখন শুধু শেষবারের মতো ছেলের মরদেহ দেখার অপেক্ষায় তারা। মালয়েশিয়া থেকে মরদেহ দেশে আনতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানা গেছে।
ইছাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) আশরাফ উদ্দিন রাকিব ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘খবরটি শুনে খুব খারাপ লাগছে। জীবিকার তাগিদে কাকন বিদেশে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা গেলো। মরদেহ দেশে আনতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ডুকুমেন্টস প্রয়োজন হলে সহযোগিতা করবো।’