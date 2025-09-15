চট্টগ্রামের ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ জাহাঙ্গীর মাঝি গ্রেফতার

চট্টগ্রামের সদরঘাট এলাকার ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ ও ‘মাদক সম্রাট’ হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীর মাঝিকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে টাস্কফোর্স-৪ (৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড) এর অধীনে পূর্ব মাদারবাড়ি এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। জাহাঙ্গীর মাঝি চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী।
অভিযান চলাকালে জাহাঙ্গীর মাঝির সঙ্গে আরও কয়েকজন চিহ্নিত দুষ্কৃতকারীকেও আটক করা হয়। তাদের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কিছু জানা যায়নি। এ সময় গ্রেফতারদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র ও ১ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
টাস্কফোর্স সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জাহাঙ্গীর মাঝি সদরঘাটসহ আশপাশের এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির কারণে সে আত্মগোপনে থাকলেও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়।
অভিযান শেষে আটক ব্যক্তিদের এবং জব্দকৃত অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য আইনি প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হচ্ছে।
এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুর রহিম বলেন, ‘রবিবার রাতে যৌথ অভিযানে জাহাঙ্গীর মাঝিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা আছে।’