মিয়ানমারে পণ্য পাচারকালে নৌবাহিনীর হাতে আটক ১১

সাগরপথে মিয়ানমারে পণ্য পাচারকালে ১১ জনকে আটক করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে আইএসপিআর এ তথ্য জানিয়েছে।
নৌবাহিনী জানিয়েছে, সেন্টমার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ থেকে প্রায় ১০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশের জলসীমায় সন্দেহজনকভাবে চলাচল করছিল একটি কাঠের নৌকা। নৌবাহিনীর জাহাজটিকে কাছে আসতে দেখেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা। এ সময় ‘এফবি আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী-১’ নামের ওই নৌকা থেকে ১১ পাচারকারীসহ বিপুল পরিমাণ পণ্য জব্দ করা হয়।
জব্দ করা এসব পণ্যের মধ্যে ছিল ১৫ হাজার কেজি আলু, ৭৫০ কেজি রসুন, ২ হাজার ৫০০ কেজি ময়দা, ২ হাজার ৫০০ মসুর ডাল, সাড়ে ১৪ হাজার পিস কোমল পানীয় (টাইগার/স্পিড), ৬০০ পিস গ্যাস লাইটার, ৮০০ পিস শেভিং ব্লেড, তিনটি মোবাইল ফোন এবং ৪০০ ফুট কারেন্ট জাল।
আটক পাচারকারী, নৌকা এবং উদ্ধার করা মালামাল পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ থানায় পাঠানো হয়েছে।
নৌবাহিনী জানিয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সমুদ্রসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ, জলদস্যুতা ও চোরাচালান দমন এবং সামুদ্রিক সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের নিয়মিত টহল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।