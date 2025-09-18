সাবেক ভূমিমন্ত্রীর আরামিট গ্রুপের দুই কর্মকর্তা গ্রেফতার, রিমান্ড মঞ্জুর

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আরামিট গ্রুপের কর্মকর্তা উৎপল পাল ও আবদুল আজিজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে তাদের উপস্থাপন করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে তাদের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি মোকারম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
জানা গেছে, গ্রেফতার আব্দুল আজিজ ইম্পেরিয়াল ট্রেডিং নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও দুদকের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। আর আরামিট পিএলসির এজিএম উৎপল পালকে নতুন করে মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
এর মধ্যে উৎপল পাল সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের বাংলাদেশ থেকে দুবাই ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে অর্থপাচারে এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ও আব্দুল আজিজ জাবেদের দেশের সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন।
দুদক সূত্র জানিয়েছে, উৎপল পালের কাছ থেকে ২টি ল্যাপটপ ও ২টি মোবাইল থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। যা ফরেনসিক করার জন্য আদালতের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে আব্দুল আজিজ সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে কাজ করেন।
এদিকে অর্ধডজন মামলার আসামি সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রী রুকমীলা জামানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়োনা জারির জন্য আবেদন করেছে দুদক। যা এখন প্রক্রিয়াধীন বলে জানা গেছে। প্রায় ১২৪ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তার স্ত্রী ও ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমীলা জামানসহ অর্ধশত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের তদন্ত চলমান রয়েছে।
দুদকের মেট্রো অঞ্চলের উপ পরিচালক সোহেল আহমেদ বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের পর আজ আদালতে পাঠানো হয়।