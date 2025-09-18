চাকসু নির্বাচনে ৯৩১ জনের মনোনয়নপত্র জমা, তফসিলে আংশিক পরিবর্তন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট ৯৩১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তবে ২৩৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেও তা জমা দেননি।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী এই তথ্য বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন।
প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের জন্য ৪২৯ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এ ছাড়া হল সংসদগুলোতে মোট ৫০২ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। যার মধ্যে ছাত্র হল থেকে ৩৫৬ জন এবং ছাত্রী হল থেকে ১৪৬ জন।
এর আগে, কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৫২৮ জন এবং হল সংসদের জন্য ৬৩৫ জন (ছাত্র হল থেকে ৪৫৪ জন এবং ছাত্রী হল থেকে ১৮০ জন) প্রার্থী মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। সবমিলিয়ে মোট ১ হাজার ১৬৪ জন প্রার্থী ফরম সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ৯৩১ জন জমা দিয়েছেন, বাকি ২৩৩ জন ফরম জমা দেননি।
চাকসু নির্বাচনের তফসিল আংশিক পরিবর্তন
এদিকে তফসিলের আংশিক পরিবর্তন করেছে নির্বাচন কমিশন। সে অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র যাচাই-বাছাই ২১ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ২২ সেপ্টেম্বর।
পূর্ব ঘোষিত চাকসুর নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী, যাচাই-বাছাই হওয়ার কথা ছিল ১৮ সেপ্টেম্বর। প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল ২১ সেপ্টেম্বর।
এ ছাড়া পূর্বঘোষিত অন্য তারিখ অপরিবর্তিত থাকছে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ২৩ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীদের বিষয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।
চাকসু ও হল সংসদ আচরণবিধি অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় কোনও মিছিল-শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং পাঁচ জনের বেশি সমর্থক নেওয়া যাবে না।
চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ভোট শেষে শুরু হবে গণনা। সর্বশেষ চাকসু নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এবার ৩৫ বছর পর হচ্ছে নির্বাচন।