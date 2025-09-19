X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

কুমিল্লায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে মাজারে হামলার ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২১আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৬
দুটি মাজারে আগুন দেয় বিক্ষুব্ধরা

কুমিল্লার হোমনায় মাইকে ঘোষণা দিয়ে চারটি মাজারসহ বেশকিছু স্থাপনায় হামলা ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ২২০০ আসামির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে হোমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাপস কুমার সরকার বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপার (হোমনা সার্কেল) মো. আবদুল করিম। তিনি বলেন, ‘বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আমরা ঘটনাস্থলে আছি।’

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি ফেসবুক আইডি থেকে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা ৫২ মিনিটে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে ‘আপত্তিকর’ পোস্ট দেওয়া হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতা থানার সামনে জড়ো হয়ে পোস্টকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করেন। বুধবার দুপুরে উপজেলার আসাদপুর গ্রামের ফকিরবাড়ি এলাকা থেকে পোস্টকারীকে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ইসলামী যুবসেনা হোমনা উপজেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে পোস্টকারীর বিরুদ্ধে হোমনা থানায় একটি মামলা করেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

এদিকে ফেসবুকে আপত্তিকর ওই পোস্টকে কেন্দ্র বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এলাকার বিক্ষুব্ধ লোকজন মাইকে ঘোষণা দিয়ে আসাদপুর গ্রামে কফিল উদ্দিন শাহ ও হাওয়ালি শাহ মাজারে আগুন এবং কালাই শাহ ও আবদু শাহ মাজারে হামলা ও ভাঙচুর করেন।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পর কুমিল্লা পুলিশ সুপার (এসপি) নাজির আহমেদ খান ও হোমনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্ষেম্যালিকা চাকমা পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
অগ্নিকাণ্ডহামলামামলাভাঙচুরমাজার
সম্পর্কিত
নওগাঁয় অপহরণ ও চাঁদাবাজির অভিযোগে ৬ জন গ্রেফতার
কুমিল্লায় সড়কে চার জন নিহতের ঘটনায় চালক গ্রেফতার
দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত সম্পূর্ণভাবে পৃথক করলো সরকার
সর্বশেষ খবর
তেজগাঁওয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জেল পালাতক আসামি গ্রেফতার
তেজগাঁওয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জেল পালাতক আসামি গ্রেফতার
জেলা বিএনপির সম্মেলনে আগামীকাল কিশোরগঞ্জে যাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
জেলা বিএনপির সম্মেলনে আগামীকাল কিশোরগঞ্জে যাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
সরকার পক্ষপাতিত্ব করলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: ইফতেখারুজ্জামান
সরকার পক্ষপাতিত্ব করলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: ইফতেখারুজ্জামান
সনি হত্যা মামলার আসামি টগর এবার অস্ত্র কারবারে, র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার
সনি হত্যা মামলার আসামি টগর এবার অস্ত্র কারবারে, র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media